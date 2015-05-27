台湾汇市：台币盘初实质交投趋跌，国际美元续强令台币随亚币弱势整理

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透台北5月27日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投趋跌。汇银人士指出，由于亚币持续疲弱不振，带动盘初台币实质交投贬破30.700整数关口，惟场上出口商抛汇卖需增温，料台币实质交投暂在30.700附近上下震荡。
他们表示，美国升息预期再起，激励国际美元续强，令台币随亚币转趋弱势整理，早盘外资虽偏向汇出，但量能并不大，反而是出口商在台币跌破30.700的抛汇意愿高，预计台币实质交投在30.700-30.800间的支撑力道仍强。
〞昨天美股跌，今天就看外资表态。〞一位大型官股银行交易员说。
交易员认为，短线台币后市仍须关注日圆及韩元走向，尤其是日圆；美元兑日圆 一度升至123.33日圆，为2007年中期以来的高点。目前美元距离2007年6月触及的高点124.14不远。突破此点位将测试2002年后期以来未见的水准。
当地时间10:00，台北外汇成交量1.64亿美元，交投不若上日同时段活络；美元指数 仍在一个月高位附近盘旋，暂报97.308。韩元兑美元 盘初趋贬暂报1,107.5，上日收在1,101.0。
台币兑美元早盘实质交易区间落在30.675-30.721；上日交易区间在30.498-30.660。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.650/30.670，上日收在30.640。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.650-30.750
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路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。