版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 10:41 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投趋跌，国际美元续强令台币随亚币弱势整理

路透台北5月27日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投趋跌。汇银人士指出，由于亚币持续疲弱不振，带动盘初台币实质交投贬破30.700整数关口，惟场上出口商抛汇卖需增温，料台币实质交投暂在30.700附近上下震荡。

他们表示，美国升息预期再起，激励国际美元续强，令台币随亚币转趋弱势整理，早盘外资虽偏向汇出，但量能并不大，反而是出口商在台币跌破30.700的抛汇意愿高，预计台币实质交投在30.700-30.800间的支撑力道仍强。

〞昨天美股跌，今天就看外资表态。〞一位大型官股银行交易员说。

交易员认为，短线台币后市仍须关注日圆及韩元走向，尤其是日圆；美元兑日圆 一度升至123.33日圆，为2007年中期以来的高点。目前美元距离2007年6月触及的高点124.14不远。突破此点位将测试2002年后期以来未见的水准。

当地时间10:00，台北外汇成交量1.64亿美元，交投不若上日同时段活络；美元指数 仍在一个月高位附近盘旋，暂报97.308。韩元兑美元 盘初趋贬暂报1,107.5，上日收在1,101.0。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.675-30.721；上日交易区间在30.498-30.660。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.650/30.670，上日收在30.640。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.650-30.750

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元因升息预期重新受捧，兑日圆触及多年高位

--《综述》美国企业投资和楼市等数据亮丽，显示经济成长势头增强

--《综述》希腊与债权方淡化对下周可能出现违约的担忧 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐