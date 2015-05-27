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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 10:21 BJT

台湾股市：盘中基本持平，海外市场疲弱令台股交投也相对审慎

路透台北5月27日 - 台湾股市周三盘中基本持平，由于海外市场疲弱，此间市场投资人态度也相对保守。

0159 GMT，加权股价指数 微跌0.05%至9,664.96点。周二收高0.25%。

电子类指数 跌0.2%。金融保险类指数 涨0.9%。

中信金 劲扬4.4%，交投活络。中信金与大陆中信集团策略结盟。中信金控周二称，董事会已通过将以私募方式引入大陆中信集团旗下中信银行 取得中信金3.8%股权。而中信金旗下中国信托银行也将以116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际(中国)有限公司100%股权。 (完)
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