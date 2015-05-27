版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 10:39 BJT

日本股市：日经指数早盘中连九日上涨，惟美股走弱抑制升势

美股下跌，美元兑日圆升至八年高位，此前衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。

市场观察人士表示，日本股市可能暂时欠缺方向；同时美元兑日圆 隔夜升至八年高位123.33日圆后，投资者评估日圆贬值的优劣。

“日圆贬值不利于能源股及其他进口类股，但目前股市似乎看好日圆贬值，因这有助于大多数的制造商获利，并拉抬国内观光业，”Chibagin资产管理主管Fujio Ando表示。

出口股走强，丰田汽车 及本田汽车 分别上涨0.6%和0.7%。Panasonic Corp 则升0.6%。

东证股价指数 跌0.2%至1,657.19点，JPX日经400指数 亦跌0.2%至14,979.39点。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐