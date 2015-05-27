更正-澳新汇市：澳元和新西兰元跌至数周低位，受美国升息预期打压

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“若恒天然(牛奶价格)在5新西兰元左右或更低，6月降息可能性会上升”，非“如果6月降息，风险将会增加”)
路透悉尼/惠灵顿5月27日 - 澳元和新西兰元周三跌至数周低位，因美国今年稍晚将升息的预期升温，提振美元。
澳元/美元 在跌破0.7775美元附近的主要支撑后，一度跌至一个月低点0.7726；最新报0.7742。澳元周二重挫1.2%，自5月中以来累计跌逾0.04美元。
澳元原本就已承压，乐观的美国数据给予投资人出脱澳元的理由。澳元下道重要支撑在0.7680，该处为0.7534-0.8164美元一波涨势的76.4%回档位。
澳元阻力位在0.7800美元。
澳元兑陷于困境的欧元 也下跌，兑英镑 则持于接近三个月低点。
新西兰元兑美元 下挫至两个月低位0.7222美元，因避险需求增温，以及未来几个月新西兰将降息的臆测升温，新西兰元兑美元最新报0.7240。
“若恒天然(牛奶价格)在5新西兰元左右或更低，6月降息可能性会上升，”奥克兰ASB银行机构外汇销售主管Tim Kelleher表示。
他表示，这一情况将引发一波对0.7177美元的测试，如果跌破，将下看2009-2011年新西兰元涨势的50%回档位0.6950美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。