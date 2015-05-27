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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 12:17 BJT

更正-澳新汇市：澳元和新西兰元跌至数周低位，受美国升息预期打压

(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“若恒天然(牛奶价格)在5新西兰元左右或更低，6月降息可能性会上升”，非“如果6月降息，风险将会增加”)

路透悉尼/惠灵顿5月27日 - 澳元和新西兰元周三跌至数周低位，因美国今年稍晚将升息的预期升温，提振美元。

澳元/美元 在跌破0.7775美元附近的主要支撑后，一度跌至一个月低点0.7726；最新报0.7742。澳元周二重挫1.2%，自5月中以来累计跌逾0.04美元。

澳元原本就已承压，乐观的美国数据给予投资人出脱澳元的理由。澳元下道重要支撑在0.7680，该处为0.7534-0.8164美元一波涨势的76.4%回档位。

澳元阻力位在0.7800美元。

澳元兑陷于困境的欧元 也下跌，兑英镑 则持于接近三个月低点。

新西兰元兑美元 下挫至两个月低位0.7222美元，因避险需求增温，以及未来几个月新西兰将降息的臆测升温，新西兰元兑美元最新报0.7240。

“若恒天然(牛奶价格)在5新西兰元左右或更低，6月降息可能性会上升，”奥克兰ASB银行机构外汇销售主管Tim Kelleher表示。

他表示，这一情况将引发一波对0.7177美元的测试，如果跌破，将下看2009-2011年新西兰元涨势的50%回档位0.6950美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)
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