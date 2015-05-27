香港个股：联合光伏携手华夏人寿开发1吉瓦光伏电站，涉资最多90亿元

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏集团有限公司 称，该公司与华夏人寿订立协议以合作在国内开发总装机容量为1吉瓦之太阳能发电站，投资总额最多90亿元人民币。
该协议的有效期为两年，合作期间联合光伏有权按照约定之价格购买华夏人寿所持有之拥有太阳能发电站之项目公司之股权。双方预计于三个月内订立最终协议。
联合光伏表示，此次与华夏人寿和/或其基金联手投资，将可产生更高的回报。
华夏人寿为中国非上市的全国性股份制人寿保险公司，于2006年12月设立，注册资本153亿元，总资产超过1,600亿元。
联合光伏的主要股东包括招商新能源以及中利科技 ，复星集团、中国东方资产管理、美国约克资本以及中国华融资产管理亦是该公司的可换股债券持有人。
联合光伏此前公布计划向中国海润光伏科技股份有限公司 收购930兆瓦的光伏电站项目，交易总价暂估88亿元人民币。
香港时间10:55，该股逆市涨4.7%，报1.56港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。