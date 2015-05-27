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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 11:09 BJT

香港个股：联合光伏携手华夏人寿开发1吉瓦光伏电站，涉资最多90亿元

路透香港5月27日 - 招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏集团有限公司 称，该公司与华夏人寿订立协议以合作在国内开发总装机容量为1吉瓦之太阳能发电站，投资总额最多90亿元人民币。

该协议的有效期为两年，合作期间联合光伏有权按照约定之价格购买华夏人寿所持有之拥有太阳能发电站之项目公司之股权。双方预计于三个月内订立最终协议。

联合光伏表示，此次与华夏人寿和/或其基金联手投资，将可产生更高的回报。

华夏人寿为中国非上市的全国性股份制人寿保险公司，于2006年12月设立，注册资本153亿元，总资产超过1,600亿元。

联合光伏的主要股东包括招商新能源以及中利科技 ，复星集团、中国东方资产管理、美国约克资本以及中国华融资产管理亦是该公司的可换股债券持有人。

联合光伏此前公布计划向中国海润光伏科技股份有限公司 收购930兆瓦的光伏电站项目，交易总价暂估88亿元人民币。

香港时间10:55，该股逆市涨4.7%，报1.56港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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