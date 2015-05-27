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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 15:15 BJT

表格：外资及陆资在台股买超25.86亿台币，连两日共买72.56亿台币

路透台北5月27日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超25.86亿台币，连续两个交易日共买超72.56亿台币；上交易日为买超46.70亿台币。

三大法人今日合计买超34.58亿台币，上交易日修正后为买超40.89亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

5/27 +25.86 +5.97 +2.31 +0.44 +34.58

5/26 +46.70 -1.92 -1.11 -2.77r +40.89r

5/25 -27.43r +7.37 +4.35 +0.10r -15.61r

5/22 +26.74 +16.92 -0.06 -2.01r +41.59r

5/21 -121.00 -12.15 -12.48 -0.68r -146.32r

5/20 -19.07 -8.93 -2.76 +0.37r -30.39r

5/19 +97.84 +11.97 +12.60 +3.25r +125.66r

5/18 +91.30r +8.28 -4.35 -5.40r +89.84r

5/15 +7.22 -4.14 -9.40 -3.77r -10.09r

5/14 -57.18 -27.09 -3.18 -1.01r -88.46r

5/13 +41.62 +10.27 +2.30 +6.59r +60.77r

5/12 +32.49 +8.70 +2.89 +1.33r +45.42r

5/11 +62.90 -12.99 -5.14 -3.84r +40.93r

5/8 +25.58 -5.25 -7.73 -2.51r +10.10r

5/7 -14.03r -13.29 -5.66 -3.23r -36.22r

5/6 +17.26r +9.63 +1.19 -3.99r +24.08r

5/5 +36.87r -6.78 -1.97 +0.89r +29.01r

5/4 +27.15 +12.86 -1.34 +5.34r +44.01r

本月累计 +300.82 -0.56 -29.56 -10.91 +259.79

2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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