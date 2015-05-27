表格：外资及陆资在台股买超25.86亿台币，连两日共买72.56亿台币

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透台北5月27日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超25.86亿台币，连续两个交易日共买超72.56亿台币；上交易日为买超46.70亿台币。
三大法人今日合计买超34.58亿台币，上交易日修正后为买超40.89亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
5/27 +25.86 +5.97 +2.31 +0.44 +34.58
5/26 +46.70 -1.92 -1.11 -2.77r +40.89r
5/25 -27.43r +7.37 +4.35 +0.10r -15.61r
5/22 +26.74 +16.92 -0.06 -2.01r +41.59r
5/21 -121.00 -12.15 -12.48 -0.68r -146.32r
5/20 -19.07 -8.93 -2.76 +0.37r -30.39r
5/19 +97.84 +11.97 +12.60 +3.25r +125.66r
5/18 +91.30r +8.28 -4.35 -5.40r +89.84r
5/15 +7.22 -4.14 -9.40 -3.77r -10.09r
5/14 -57.18 -27.09 -3.18 -1.01r -88.46r
5/13 +41.62 +10.27 +2.30 +6.59r +60.77r
5/12 +32.49 +8.70 +2.89 +1.33r +45.42r
5/11 +62.90 -12.99 -5.14 -3.84r +40.93r
5/8 +25.58 -5.25 -7.73 -2.51r +10.10r
5/7 -14.03r -13.29 -5.66 -3.23r -36.22r
5/6 +17.26r +9.63 +1.19 -3.99r +24.08r
5/5 +36.87r -6.78 -1.97 +0.89r +29.01r
5/4 +27.15 +12.86 -1.34 +5.34r +44.01r
本月累计 +300.82 -0.56 -29.56 -10.91 +259.79
2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2014 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。