《全球汇市》美元维持全线涨势，受美联储年内加息预期支撑

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
知情官员周二表示，美国可能在本周于德国举行的七国集团(G7)财长会议上向欧洲施压，要求其与希腊达成以改革换资金的协议。
G7财长将于周四和周五在德国德累斯顿举行会议。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0877 1.0873 +0.04 -10.09 1.2097
美元/日圆 123.07 123.08 -0.01 +2.83 119.68
欧元/日圆 133.86 133.82 +0.03 -7.54 144.78
美元/瑞郎 0.9518 0.9529 -0.12 -4.26 0.9941
英镑/美元 1.5385 1.5380 +0.03 -1.21 1.5573
美元/加元 1.2429 1.2432 -0.02 +6.98 1.1618
澳元/美元 0.7745 0.7734 +0.14 -5.18 0.8168
新西兰元/美元 0.7250 0.7229 +0.29 -7.02 0.7797
澳元/日圆 95.320 95.190 +0.14 -2.49 97.750
新西兰元/日圆 89.220 88.970 +0.28 -4.38 93.310
英镑/日圆 189.33 189.30 +0.02 +1.58 186.38
澳元/新西兰元 1.0678 1.0687 -0.08 +2.00 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/王丽鑫/刘秀红/李婷仪/戴素萍 审校 于春红/高琦/张荻/张若琪)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。