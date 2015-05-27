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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 11:18 BJT

《全球汇市》美元维持全线涨势，受美联储年内加息预期支撑

知情官员周二表示，美国可能在本周于德国举行的七国集团(G7)财长会议上向欧洲施压，要求其与希腊达成以改革换资金的协议。

G7财长将于周四和周五在德国德累斯顿举行会议。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0877 1.0873 +0.04 -10.09 1.2097

美元/日圆 123.07 123.08 -0.01 +2.83 119.68

欧元/日圆 133.86 133.82 +0.03 -7.54 144.78

美元/瑞郎 0.9518 0.9529 -0.12 -4.26 0.9941

英镑/美元 1.5385 1.5380 +0.03 -1.21 1.5573

美元/加元 1.2429 1.2432 -0.02 +6.98 1.1618

澳元/美元 0.7745 0.7734 +0.14 -5.18 0.8168

新西兰元/美元 0.7250 0.7229 +0.29 -7.02 0.7797

澳元/日圆 95.320 95.190 +0.14 -2.49 97.750

新西兰元/日圆 89.220 88.970 +0.28 -4.38 93.310

英镑/日圆 189.33 189.30 +0.02 +1.58 186.38

澳元/新西兰元 1.0678 1.0687 -0.08 +2.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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