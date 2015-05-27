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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云天化集团 80 5 9 5/28簿记建档 建设银行 AA+(大公国际) 5/29 6/1

A+(中债资信) ======================================================================================= *龙元建设 12 3 9 5/28簿记建档 建设银行 AA(联合资信) 5/29 6/1

中国银行 A(中债资信) ======================================================================================= *中国铝业公司 450 30 9 5/28-5/29簿记 渤海银行 AAA 6/1 6/2

北京农商行 ======================================================================================= *黑龙江北大荒 100 50 9 5/28簿记建档 兴业银行 AAA 5/29 6/1 农垦集团总公司 工商银行 ======================================================================================= *广东粤海 50 2 6 5/28簿记建档 工商银行 AAA(中诚信) 5/29 6/1 控股集团 浦发银行 AAA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *徐州经济技术 15 10 12 6/3簿记建档 民生银行 AA 6/4 6/5 开发区国有资产经营 ======================================================================================= *云南省投资 20 20 12 6/3簿记建档 民生银行 AAA 6/4 6/5 控股集团 ======================================================================================= *四川铁骑 4.5 2.5 12 6/3簿记建档 工商银行 AA- 6/5 6/8 力士实业 ======================================================================================= *中国新兴集团 3.5 3.5 12 6/3-6/4簿记 北京银行 AA+ 6/5 6/8

中信银行 ======================================================================================= 山西兰花 20 6 12 5/28簿记建档 建设银行 AA+ 5/29 6/1 煤炭实业集团 ======================================================================================= 远东控股集团 7 4 12 5/28簿记建档 民生银行 AA 5/29 6/1 ======================================================================================= 金鲁班集团 3.5 2 12 5/28簿记建档 华夏银行 AA- 5/29 6/1 ======================================================================================= 福建漳龙集团 11 11 12 5/28簿记建档 兴业银行 AA+ 5/29 6/1

国开行 ======================================================================================= 华北制药 10 5 12 5/28簿记建档 中国银行 AA 5/29 6/1

======================================================================================= 国联证券 12 5 3 5/28招标 招商银行 AA+ 5/29 6/1

(最高发行余额) ======================================================================================= 天津保税区 60 30 12 5/29簿记建档 渤海银行 A-1 6/1 6/2 投资控股集团 民生银行 ======================================================================================= 株洲市国有 10 5 12 6/1簿记建档 招商银行 AA 6/3 6/4 资产投资控股集团 ======================================================================================= 天津钢管 20 5 12 6/1簿记建档 兴业银行 AA 6/2 6/3 集团 ======================================================================================= 南京高精传动 6 3 12 6/2簿记建档 中信银行 AA 6/4 6/5 设备制造集团 ======================================================================================= 内蒙君正 22 7 12 6/2簿记建档 兴业银行 AA 6/3 6/4

国信证券 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *福建高速公路 40 20 7 6/1簿记建档 兴业银行 AAA 6/2 6/3

农业银行 ======================================================================================= *信达地产 30 15 5 6/3-6/4簿记 招商银行 AA 6/5 6/8

======================================================================================= *北京银建 10 3 3 6/3簿记建档 中信银行 AA 6/4 6/5 投资公司 华夏银行 ======================================================================================= *内蒙君正 20 7.5 3 6/3簿记建档 浦发银行 AA 6/4 6/5

农业银行 ======================================================================================= *中国新兴集团 3.5 3.5 5 6/3-6/4簿记 北京银行 AA+ 6/5 6/8 总公司 广发银行 ======================================================================================= 福建漳龙集团 7 7 5 5/28簿记建档 光大银行 AA+ 5/29 6/1 ======================================================================================= 泰州城建 10 10 5 5/28簿记建档 民生银行 AA+ 5/29 6/1 投资集团 ======================================================================================= 佛山市公用 9 4 5 5/28簿记建档 兴业银行 AA+ 5/29 6/1 事业控股 ======================================================================================= 新奥股份 12 8 3 5/28簿记建档 中国银行 AA 5/29 6/1

国开行 ======================================================================================= 福建高速 60 40 7 5/28簿记建档 国开行 AAA 5/29 6/1

工商银行 ======================================================================================= 无锡市国联 10 5 5+2 5/28-29簿记 南京银行 AAA 5/29 6/1 发展集团 (附第5年末投资人选择权) 浙商银行 ======================================================================================= 九洲电气集团 15 5 5 5/29簿记建档 工商银行 AA 6/1 6/2

中国银行 ======================================================================================= 湛江港集团 12 4 3 5/29簿记建档 建设银行 AA 6/1 6/2 ======================================================================================= 山东高速集团 25 25 永续中票 5/29簿记建档 农业银行 AAA 6/2 6/3

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 中国中冶 50 50 永续中票 6/1簿记建档 浦发银行 AAA 6/3 6/4

农业银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 天津高速 40 20 5 6/1簿记建档 兴业银行 AA+ 6/2 6/3 公路集团 浦发银行 ======================================================================================= 阳泉煤业 20 20 5 6/1簿记建档 民生银行 AAA 6/2 6/3 ======================================================================================= 天津市西青 16 10 5 6/2簿记建档 工商银行 AA 6/3 6/4 经济开发总公司 农业银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

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