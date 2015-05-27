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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 11:43 BJT

路透调查：印度央行料将在6月2日政策会议上降息25个基点至7.25%

印度央行今年已经两度降息，因通胀回落到让人放心的区间；不过央行4月仍维持利率不变，除了等着评估通胀压力外，也要让银行有更多时间在贷款利率上反映先前的降息。银行不愿降低贷款利率，让印度央行总裁拉詹感到苦恼。

让央行感到高兴的是，油价偏低让印度在进入雨季之际，还能维持远低于央行目标区间上缘6%的通胀率，万一降雨不如预期导致农作物收成欠佳，央行也还有控制食品价格上涨压力的余地。

拜统计方法改变之赐，印度经济成长率在10-12月当季超越中国。但即将于周五公布的1-3月数据料显示经济显露疲态，今年稍晚降息的机率大大提高。

调查预估中值显示，10-12月之间，附买回利率可能再调降25个基点。

印度央行存款准备金率 自2013年初以来就一直维持在4%，预料至少会维持到的2016年6月，也就是本次调查预估期间的最后。
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