路透调查：印度央行料将在6月2日政策会议上降息25个基点至7.25%

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
印度央行今年已经两度降息，因通胀回落到让人放心的区间；不过央行4月仍维持利率不变，除了等着评估通胀压力外，也要让银行有更多时间在贷款利率上反映先前的降息。银行不愿降低贷款利率，让印度央行总裁拉詹感到苦恼。
让央行感到高兴的是，油价偏低让印度在进入雨季之际，还能维持远低于央行目标区间上缘6%的通胀率，万一降雨不如预期导致农作物收成欠佳，央行也还有控制食品价格上涨压力的余地。
拜统计方法改变之赐，印度经济成长率在10-12月当季超越中国。但即将于周五公布的1-3月数据料显示经济显露疲态，今年稍晚降息的机率大大提高。
调查预估中值显示，10-12月之间，附买回利率可能再调降25个基点。
印度央行存款准备金率 自2013年初以来就一直维持在4%，预料至少会维持到的2016年6月，也就是本次调查预估期间的最后。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。