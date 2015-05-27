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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 11:33 BJT

韩国汇市：韩元/美元盘中跌至近两个月低点，因美国升息预期提振美元

路透首尔5月27日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中跌至近两个月低
点，因市场益发预期美联储将升息，提振美元普遍走强。
    
    韩元兑美元 下跌0.5%报1,106.7韩元，稍早曾走贬至1,109
.3，为3月31日以来最弱水准。
    
    然而交易商表示，当地出口商因应月底结算的本币需求，限制了韩元
跌幅。
    
    三年期公债6月期约 上涨0.11点至109.09。
    
                                 0251GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,106.7        1,101.0
    日圆/韩元       9.9916/963         8.9898
    韩国公债期货 *          109.09         108.98
    韩国综合股价指数     2,107.94       2,143.50
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 
    (完)
        
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CN]
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X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 张涛)
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