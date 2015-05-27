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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 11:39 BJT

韩国股市：早盘下跌，可能将创下近五个月来最大单日跌幅

证券股 下跌3.6%，该类股的21档个股全数走跌。
    
    制药股 跌3.4%。现代制药 暴跌11%，Hanmi
Pharm Co Ltd 则跌5.3%。
    
    “当股市下挫时，证券和制药等近来上涨的类股，遭遇更大的修正，
”东部证券分析师Kang Hyun-gie表示。
    
    三星电子 下跌2.79%。(完)
  　　
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