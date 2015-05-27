韩国股市：早盘下跌，可能将创下近五个月来最大单日跌幅

中德关系：德国最高市场监管部门欢迎中国投资本国金融企业
路透法兰克福5月9日 - 德国最高市场监管部门称，欢迎中国投资德国金融企业，此前中国企业集团--海航集团增加对德意志银行的持股。
证券股 下跌3.6%，该类股的21档个股全数走跌。 制药股 跌3.4%。现代制药 暴跌11%，Hanmi Pharm Co Ltd 则跌5.3%。 “当股市下挫时，证券和制药等近来上涨的类股，遭遇更大的修正， ”东部证券分析师Kang Hyun-gie表示。 三星电子 下跌2.79%。(完)
路透法兰克福5月9日 - 德国最高市场监管部门称，欢迎中国投资德国金融企业，此前中国企业集团--海航集团增加对德意志银行的持股。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%