韩国股市：早盘下跌，可能将创下近五个月来最大单日跌幅

证券股 下跌3.6%，该类股的21档个股全数走跌。 制药股 跌3.4%。现代制药 暴跌11%，Hanmi Pharm Co Ltd 则跌5.3%。 “当股市下挫时，证券和制药等近来上涨的类股，遭遇更大的修正， ”东部证券分析师Kang Hyun-gie表示。 三星电子 下跌2.79%。(完)