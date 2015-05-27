中国汇市：人民币延续小幅下跌，客盘交投均衡市场风平浪静

路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周三继续小幅下跌，中间价连三日下行至近一月新低。交易员称，市场延续近期淡静的市况，客盘相对比较均衡，大行也没有什么明显方向性的操作，汇价继续区间窄幅震荡。

随着近期美元指数 一波上攻走势，人民币中间价顺势连续走弱，带动人民币汇价小步贬值，今日成交区间完全在6.20的贬值区间运行，但仍没有突破市场之前预期的6.19-6.22的区间，市场预期短期仍延续窄幅波动行情。

“今天没什么太大动静，做交易没什么可做的，风平浪静，...很多交易员都去看股票了，不看市场了，没什么可看的。”一股份行交易员称。

他并指出，现在市场没有明显的趋势，也感受不到监管层的动静，只能继续观望。

北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.2058元，上日收报6.204元。今日人民币兑美元中间价 为6.1198元，为今年4月28日以来的新低，上日中间价为6.1172元。

而最近国际上对人民币汇率的评估出现分歧，未让淡静的人民币汇率即期市场掀起任何波澜。美国财政部高级官员周二指出，美国最近评估结果认为人民币仍被明显低估，并敦促中国推进汇率改革。而之前国际货币基金组织（IMF）最新评估则认为，人民币在过去一年里实际有效汇率大幅升值，使得当前的人民币币值不再被低估。

全球汇市方面，美元周三守住全线涨幅，之前美元兑日圆一度触及八年高位，因美国一系列乐观经济数据增强美国年内加息的可能性。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2515/65，上日尾盘为6.25。

北京时间11:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2069/89元，上一交易日尾盘报6.208元。