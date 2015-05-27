中国汇市：人民币延续小幅下跌，客盘交投均衡市场风平浪静

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周三继续小幅下跌，中间价连三日下行至近一月新低。交易员称，市场延续近期淡静的市况，客盘相对比较均衡，大行也没有什么明显方向性的操作，汇价继续区间窄幅震荡。
随着近期美元指数 一波上攻走势，人民币中间价顺势连续走弱，带动人民币汇价小步贬值，今日成交区间完全在6.20的贬值区间运行，但仍没有突破市场之前预期的6.19-6.22的区间，市场预期短期仍延续窄幅波动行情。
“今天没什么太大动静，做交易没什么可做的，风平浪静，...很多交易员都去看股票了，不看市场了，没什么可看的。”一股份行交易员称。
他并指出，现在市场没有明显的趋势，也感受不到监管层的动静，只能继续观望。
北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.2058元，上日收报6.204元。今日人民币兑美元中间价 为6.1198元，为今年4月28日以来的新低，上日中间价为6.1172元。
而最近国际上对人民币汇率的评估出现分歧，未让淡静的人民币汇率即期市场掀起任何波澜。美国财政部高级官员周二指出，美国最近评估结果认为人民币仍被明显低估，并敦促中国推进汇率改革。而之前国际货币基金组织（IMF）最新评估则认为，人民币在过去一年里实际有效汇率大幅升值，使得当前的人民币币值不再被低估。
全球汇市方面，美元周三守住全线涨幅，之前美元兑日圆一度触及八年高位，因美国一系列乐观经济数据增强美国年内加息的可能性。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2515/65，上日尾盘为6.25。
北京时间11:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2069/89元，上一交易日尾盘报6.208元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。