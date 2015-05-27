台湾货币市场：短率仍旧持平近期水位，关注外汇款项流动

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 月底之际银行资金仍旧宽松，短率持平
* 关注外汇款项流动
* 短票跨季交易渐增
记者 高洁如
路透台北5月27日 - 台湾银行间短率周三仍旧平稳近期水位。交易商指出，虽是月底但是需求不振，纵使有部分银行缺钱但调度活络度不算太高，资金虽出现流动，但短率大致平稳。
他们表示，月底之际市场资金缓向流动，寿险业者为交割大额发行的外币债，赎回基金，这令投信资金多缺不一。不过银行方面的游资仍维持偏多水位。
但近期台币走贬，交易员表示，不妨关注汇价升贬对台币资金池的影响。
〞再二天就月底了，但实在没有月底的感觉，〞一位大型银行交易员说。
柜买中心资料显示，明(28)日将有台北富邦商业银行股份有限公司交割8,000万美元债；Sumitomo Mitsui Banking Corporation交割共6.55亿美元债。海外债的买家大多来自于台湾的大型寿险公司。
本地时间14:52：
--台币兑美元 暂升7.5分，报30.633。
--台湾加权股价指数 涨0.25%报9,693.54点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.385%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.410%；上日在0.295-0.410%。一周拆款利率区间落在0.380%-0.460%；上日亦同；两周拆款利率区间暂落在0.420-0.460%，上日在0.388-0.460%。
**跨季短票交易渐增**
短票方面，交易商指出，寿险购买国际板债券对资金情势影响不大，因为寿险目前在短票余额逐渐走低。台币市场资金相对平稳。
他们表示，目前也有不少银行承做40天以上的短票，这已是跨6月季底的交易，利率方面可以到0.57-0.58%。目前短票利率低位--0.56%大多是季底之内的短票。
他们也表示，近期汇市涨跌幅度也不小，不论是外资或是本地寿险的资金进出都可能影响到台币资金池的变化，也值得留意。
今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.56-0.58%，仍以0.57%为主。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.570%，前日也在0.572%，上日成交量83亿台币，前日为58.96亿。 台湾央行周三存单到期金额4,694.10亿台币相较，存单发行金额待稍晚央行公布。
本周央行存单到期高达1兆9,817.70亿台币，本周余日的到期情况分别是周四6,382.8亿以及周五4亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为264亿台币，累积超额准备为4,563亿台币、加计前期1%的超额准备为6,484亿台币。 **月底投信赎回较多**
债市附买回(RP)市场方面，尽管投信有多也有少，不过银行仍有余钱可供承做附买回交易，因此券商在找钱上不必费太多力气，这也显示整体市场资金仍是充裕的情况。
〞虽然是月底紧一点，但是利率如果要拉上去，还没有这力量，〞一家大型证券商交易员表示。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，均同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致不变。今日主要成交在0.45-0.50%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽)
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