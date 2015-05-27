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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 16:21 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月27日

路透香港5月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日    公司名称             发行量    集资额       发行价        上市日   保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)     (港元)                 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 5/19-22       华泰证券             14        347.2*       24.8*         6/1      华泰金融、摩根大
                                                                                  通及瑞银
 介绍上市      长江实业地产<1113.H  不适用    不适用       不适用        6/3      美银美林及汇丰
               K>                                                                 
                                                                                  
                                                                                  
 
 2015年已上市新股：
 上市日      公司名称               发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                    (港元)      (亿港元)    幅           
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 *5/27       云南水务投资           5.8         16.67       升25%        招商证券（香港）
 *5/27       德基科技               2.28        3.42        升14.9%      交银国际
 5/12        滴达国际               0.68        1.36        升42.6%      华富嘉洛
 4/30        昊海生物科技           59          23.6        跌1%         瑞银
 4/16        现恒建筑               0.66        1.32        升80.3%      东英
 4/10        广发证券               18.85       279         升34.7%      广发证券(香港)及高盛
 4/8         NIRAKU                 1.18        3.54        升0.8%       申银万国
 3/31        高伟电子               4.25        8.84        跌9.9%       摩根士丹利
 3/31        福耀玻璃               16.8        73.9        升13%        招商证券及瑞银
 3/12        香港宽频               9           58          持平         高盛、摩根大通和瑞银
 3/12        华夏动漫               3.65        3.9         升1.9%       法国巴黎
 3/11        春立医疗               13.88       2.3         升3%         光大证券
 3/11        苏创燃气               2.08        4.16        升0.5%       法国巴黎银行
 3/11        KTL                    3           0.84        升60.7%      建银国际
 2/13        集成伞业               1.1         1.65        升56.4%      中国平安资本(香港)
 1/30        时间由你               1.1         2.86        跌39%        信达国际
 1/16        科劲国际               1.38        2.4         跌24.6%      建勤环球
 1/15        雅仕维                 6           6.6         跌3.5%       中银国际
 1/15        新龙移动               0.82        0.37        升12.2%      海通国际
 1/15        泰加保险               1.61        2           升33.5%      创桥国际
 1/14        日成控股               0.6         1.68        升11.7%      天财资本
 1/13        佐力小贷               1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9         高鹏矿业               0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                         
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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