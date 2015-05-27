中国债市动态：现券暂止颓势，新发国债需求不错关注午后二级表现

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透上海5月27日 - 中国银行间债市周三早盘现券暂止颓势，收益率小幅回落，IRS亦小幅下行；昨日午后国债期货大跌一度令市场人气略显恐慌，甚至还有利空传言浮现，不过隔夜消息面平静，市场情绪也有所平复，且中午招标的五年国债需求不错，关注午后二级市场能否延续回暖走势。
交易员指出，地方债仍处密集发行期，供给居高不下仍牵制债市表现，若政策面没有更多利好传出，现券依旧缺乏走强推动力，短期内或仍维持偏弱震荡。
“(收益率)下来一点，差不多2-3个(基)点，昨天下午国债期货跌的比较多，对人气打击比较大，不过(当天)晚上也没什么消息，早上情绪就稍微缓和一些了，”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员表示，稍早结束招标的五年期国债需求不错，定位也明显低于此前预期，这表明配置户的积极性仍不差，当前债市持续走弱的空间也有限。
一级市场方面，财政部稍早招标发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.10%，低于此前3.14%的市场预测均值，边际中标利率为3.14%，投标倍数为2.25倍。
上周江苏债为今年地方债发行揭幕，随后新疆亦完成首批发行。而本周还将有湖北、广西和山东三地发行地方债，其中今日下午200亿元人民币湖北地方债将招标。
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为4.05%/4.0350%，上日尾盘为4.07%/4.03%。剩余期限近五年的国开债150208券最新报价收益率 为3.79%/3.73%，上日尾盘为3.82%/3.78%。
昨日大幅跳水的国债期货今日也止跌趋稳，五年期主力合约TF1509 早盘收报96.850元，较上日结算价微跌0.04%；10年期主力合约T1509 早盘收报95.665元，较上日结算价涨0.10%；上日则双双创下上市以来单日最大跌幅。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。