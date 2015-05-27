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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 12:16 BJT

中国债市动态：现券暂止颓势，新发国债需求不错关注午后二级表现

路透上海5月27日 - 中国银行间债市周三早盘现券暂止颓势，收益率小幅回落，IRS亦小幅下行；昨日午后国债期货大跌一度令市场人气略显恐慌，甚至还有利空传言浮现，不过隔夜消息面平静，市场情绪也有所平复，且中午招标的五年国债需求不错，关注午后二级市场能否延续回暖走势。

交易员指出，地方债仍处密集发行期，供给居高不下仍牵制债市表现，若政策面没有更多利好传出，现券依旧缺乏走强推动力，短期内或仍维持偏弱震荡。

“(收益率)下来一点，差不多2-3个(基)点，昨天下午国债期货跌的比较多，对人气打击比较大，不过(当天)晚上也没什么消息，早上情绪就稍微缓和一些了，”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员表示，稍早结束招标的五年期国债需求不错，定位也明显低于此前预期，这表明配置户的积极性仍不差，当前债市持续走弱的空间也有限。

一级市场方面，财政部稍早招标发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.10%，低于此前3.14%的市场预测均值，边际中标利率为3.14%，投标倍数为2.25倍。

上周江苏债为今年地方债发行揭幕，随后新疆亦完成首批发行。而本周还将有湖北、广西和山东三地发行地方债，其中今日下午200亿元人民币湖北地方债将招标。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为4.05%/4.0350%，上日尾盘为4.07%/4.03%。剩余期限近五年的国开债150208券最新报价收益率 为3.79%/3.73%，上日尾盘为3.82%/3.78%。

昨日大幅跳水的国债期货今日也止跌趋稳，五年期主力合约TF1509 早盘收报96.850元，较上日结算价微跌0.04%；10年期主力合约T1509 早盘收报95.665元，较上日结算价涨0.10%；上日则双双创下上市以来单日最大跌幅。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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