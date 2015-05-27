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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 13:29 BJT

路透基点：国银租赁再次入市融资，寻求1.5亿美元贷款--TRLPC

路透5月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，注册在深圳的国银金融租赁有限公司（简称“国银租赁”）正在市场上寻求1.5亿美元三年期境内分期偿还定期贷款。这是公司在2013年获得1.3亿美元贷款后，再度进入市场融资。

汇丰担任本案的唯一牵头行兼簿记行，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点。

消息人士称，受邀参贷银行最低要承诺2,000万美元。

在18个月的宽限期过后，贷款将分四次、每半年不等额偿还：10%(第一次)、15%(第二、第三次)和60%(第四次)。

所筹资金用作运营资本。银行回复截止于本周四。

贷款定价将不会超过2013年9月的那笔1.3亿美元贷款。瑞士信贷当时牵头那笔贷款，综合收益为258.6个基点，利率较三个月Libor加码250个基点，平均期限是3.5年。

国银租赁是国家开发银行下属子公司，向航空等交通运输行业提供租赁服务。（完）

(编译 高琦 审校 王颖)
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