路透基点：国银租赁再次入市融资，寻求1.5亿美元贷款--TRLPC

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透5月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，注册在深圳的国银金融租赁有限公司（简称“国银租赁”）正在市场上寻求1.5亿美元三年期境内分期偿还定期贷款。这是公司在2013年获得1.3亿美元贷款后，再度进入市场融资。
汇丰担任本案的唯一牵头行兼簿记行，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点。
消息人士称，受邀参贷银行最低要承诺2,000万美元。
在18个月的宽限期过后，贷款将分四次、每半年不等额偿还：10%(第一次)、15%(第二、第三次)和60%(第四次)。
所筹资金用作运营资本。银行回复截止于本周四。
贷款定价将不会超过2013年9月的那笔1.3亿美元贷款。瑞士信贷当时牵头那笔贷款，综合收益为258.6个基点，利率较三个月Libor加码250个基点，平均期限是3.5年。
国银租赁是国家开发银行下属子公司，向航空等交通运输行业提供租赁服务。（完）
(编译 高琦 审校 王颖)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。