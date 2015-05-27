香港个股：中国电力趁高位减持上海电力A股股份，套现逾13亿元人民币

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司 周三称，近日在公开市场出售部分上海电力 的A股股份，套现逾13亿元人民币。
中国电力在香港联交所一份声明中称，于5月25及26日，在公开市场上出售约4,017万股上海电力股份，作价介乎每股32.4-35.17元，出售所得款项总额约13.32亿元。
中国电力此次减持正值上海电力股价创出历史新高。中国电力董事局主席李小琳在声明中称，公司持有的上海电力股份于财务报表中列为“可供出售金融资产”，经参考A股市况、中国电力的长期策略目标，并为加强集团的流动资金与减少负债，董事局认为出售事项提供一个变现部分上海电力投资的机会。
中国电力并称，预计是次出售将可录得8.3亿元的净收益，并于综合收益表中列账。
本次减持后，中国电力在上海电力的持股比例由18.86%缩减至16.98%，仍为第二大股东。上海电力最大股东是中国电力的母公司中电投集团。
中国电力周三早盘收跌2.37%，报5.36港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。