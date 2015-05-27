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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 13:12 BJT

香港个股：中国电力趁高位减持上海电力A股股份，套现逾13亿元人民币

路透香港5月27日 - 中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司 周三称，近日在公开市场出售部分上海电力 的A股股份，套现逾13亿元人民币。

中国电力在香港联交所一份声明中称，于5月25及26日，在公开市场上出售约4,017万股上海电力股份，作价介乎每股32.4-35.17元，出售所得款项总额约13.32亿元。

中国电力此次减持正值上海电力股价创出历史新高。中国电力董事局主席李小琳在声明中称，公司持有的上海电力股份于财务报表中列为“可供出售金融资产”，经参考A股市况、中国电力的长期策略目标，并为加强集团的流动资金与减少负债，董事局认为出售事项提供一个变现部分上海电力投资的机会。

中国电力并称，预计是次出售将可录得8.3亿元的净收益，并于综合收益表中列账。

本次减持后，中国电力在上海电力的持股比例由18.86%缩减至16.98%，仍为第二大股东。上海电力最大股东是中国电力的母公司中电投集团。

中国电力周三早盘收跌2.37%，报5.36港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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