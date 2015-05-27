基金观点：美联储第四季升息机率高，看好中、印股市--瀚亚投资

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透台北5月27日 - 英国保诚集团亚洲总部旗下的瀚亚投资周三指出，美联储启动升息的关键在于油价，若每桶高于70美元，将带动美国名目通膨年变动率由负转正，以时间点观察，第四季升息的机率相当高。
瀚亚投资认为，以过去美国升息后100天，美元走贬机率达100%的经验看，国际资金在本次美国升息后将转流向GDP年增率仍相对强劲的亚洲，其中较看好中国、印度的股市表现。
就中国股市而言，瀚亚投资表示，上证综合指数 已涨至近5,000点，技术面呈现乖离过大、随时拉回修正的风险，不过未来仍具创高的实力。
〞买中国(股票)就是买习近平的领导力。〞瀚亚投信股票研究部协理林元平称。
林元平并在一场记者会中强调，中国银行的平均存准率目前仍在18%的历史高位附近，远高于其他国家，未来有朝向调至10%以下的机会。此外，地方债问题的缓解，均有助于中国银行类股的评价及未来上涨空间。
他指出，目前中国银行类股的本益比仅6.4倍，但资讯科技类股却高达32.7倍。另就股东权益报酬率(ROE)除以股价净值比(P/B)比较，银行类股达15%，远高于制造类与健康照顾类股的3-5%。银行股具备投资价值。
中国股市沪综指周三午盘微跌0.3%至4,896点，今年以来累计升幅达51%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。