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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 13:33 BJT

基金观点：美联储第四季升息机率高，看好中、印股市--瀚亚投资

路透台北5月27日 - 英国保诚集团亚洲总部旗下的瀚亚投资周三指出，美联储启动升息的关键在于油价，若每桶高于70美元，将带动美国名目通膨年变动率由负转正，以时间点观察，第四季升息的机率相当高。

瀚亚投资认为，以过去美国升息后100天，美元走贬机率达100%的经验看，国际资金在本次美国升息后将转流向GDP年增率仍相对强劲的亚洲，其中较看好中国、印度的股市表现。

就中国股市而言，瀚亚投资表示，上证综合指数 已涨至近5,000点，技术面呈现乖离过大、随时拉回修正的风险，不过未来仍具创高的实力。

〞买中国(股票)就是买习近平的领导力。〞瀚亚投信股票研究部协理林元平称。

林元平并在一场记者会中强调，中国银行的平均存准率目前仍在18%的历史高位附近，远高于其他国家，未来有朝向调至10%以下的机会。此外，地方债问题的缓解，均有助于中国银行类股的评价及未来上涨空间。

他指出，目前中国银行类股的本益比仅6.4倍，但资讯科技类股却高达32.7倍。另就股东权益报酬率(ROE)除以股价净值比(P/B)比较，银行类股达15%，远高于制造类与健康照顾类股的3-5%。银行股具备投资价值。

中国股市沪综指周三午盘微跌0.3%至4,896点，今年以来累计升幅达51%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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