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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 13:53 BJT

新兴汇市：美国升息预期打压新兴亚币，韩元及印尼卢比触及两个月低位

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.77 123.10 +0.27 -2.53 119.66

坡元 1.3474 1.3500 +0.19 -1.59 1.3260

台币 30.686 30.708 +0.07 +3.36 31.718

韩元 1104.50 1101.00 -0.32 -0.47 1099.30

泰铢 33.74 33.72 -0.06 -2.49 32.90

菲律宾披索 44.74 44.71 -0.06 -0.03 44.72

印尼卢比 13223.00 13205.00 -0.14 -6.38 12380.00

印度卢比 64.08 63.98 -0.16 -1.64 63.03

马币 3.6350 3.6300 -0.14 -3.81 3.4965

人民币 6.2038 6.2040 +0.00 +0.00 6.2040

(完)

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