路透基点：永丰银行寻求为汉能及其贷款行安排一次会面--TRLPC

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为汉能资本有限公司8,200万美元银团贷款的额度代理行，永丰银行香港分行正寻求为是次贷款的现有贷款行、及借款人母公司高管安排一次会面。此前汉能的一家关联公司股票暂停交易。
去年12月，永丰银行香港分行为汉能资本安排是次贷款。据消息人士透露，该行目前正寻求5月底在香港举行一次会谈，让汉能控股集团有限公司的董事长及高级财务主管，对汉能薄膜发电集团有限公司在香港上市的股票暂停交易一事作出澄清和评论。
永丰银行已于5月21日向借款人发函。此前一天，汉能薄膜发电暴挫47%后停牌，市值蒸发1,443亿港元。
永丰银行应几家参贷行的要求寻求召集会议。是次贷款案拥有中国进出口银行开具的备用信用证(SBLC)作为抵押品。
“我们的高层非常担心目前的情况，对该公司的偿债能力表示关切。最坏的情况莫过于，汉能无力偿还贷款。不过备用信用证可以作为补偿，”其中一家贷款行的员工称。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。