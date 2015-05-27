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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 14:33 BJT

路透基点：永丰银行寻求为汉能及其贷款行安排一次会面--TRLPC

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为汉能资本有限公司8,200万美元银团贷款的额度代理行，永丰银行香港分行正寻求为是次贷款的现有贷款行、及借款人母公司高管安排一次会面。此前汉能的一家关联公司股票暂停交易。

去年12月，永丰银行香港分行为汉能资本安排是次贷款。据消息人士透露，该行目前正寻求5月底在香港举行一次会谈，让汉能控股集团有限公司的董事长及高级财务主管，对汉能薄膜发电集团有限公司在香港上市的股票暂停交易一事作出澄清和评论。

永丰银行已于5月21日向借款人发函。此前一天，汉能薄膜发电暴挫47%后停牌，市值蒸发1,443亿港元。

永丰银行应几家参贷行的要求寻求召集会议。是次贷款案拥有中国进出口银行开具的备用信用证(SBLC)作为抵押品。

“我们的高层非常担心目前的情况，对该公司的偿债能力表示关切。最坏的情况莫过于，汉能无力偿还贷款。不过备用信用证可以作为补偿，”其中一家贷款行的员工称。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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