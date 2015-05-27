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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 14:01 BJT

台湾股市：第二日收高优于亚股，因底部支撑强买盘逢低进场

路透台北5月27日 - 台湾股市周三第二日收高，表现强于亚洲区域市场。分析师指出，因台股此前表现偏弱但下档守稳支撑，买盘逢低进场令指数第二日以小红作收。

大盘加权股价指数 收涨0.25%报9,693.54点；今日成交初值 为1,008.0亿台币，上交易日修正后为798.60亿。

〞近期台股盘整但守住支撑，今日量回到千亿，有尝试性的买盘进来。〞兆丰投顾一不愿具名分析师称。

他表示，近期美元转趋强势，外资偏向汇出令亚洲股市疲弱，不过台股已先回档修正，下方空间不大。未来台股要出现较明确的涨势，可能还是要等到美联储6月会议结束、美元转弱才有机会。

该分析师认为，美联储6月会议结束适逢台湾上市公司的股东会旺季，再加上下半年是电子产业的出货高峰，预料台股在相关题材带动下，大盘指数有再次挑战万点实力。此前则在9,500-9,850点间震荡整理。

本地时间13:52，亚太明晟(除日本)指数 跌0.89%，中国上证综合指数 涨0.42%。(完)
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