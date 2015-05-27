香港个股：绿地香港成立互联网金融子公司，携手陆金所与东方资产等

路透上海5月27日 - 中国最大房地产企业--绿地集团旗下绿地香港 周三宣布成立绿地金融服务信息有限公司，正式进军互联网金融领域，首批与绿地金服战略合作的机构包括中国平安 旗下陆金所、众安保险和东方资产管理（国际）公司。

绿地香港董事长兼行政总裁陈军在新闻会还表示，绿地香港作为集团旗下重要的增长极，亦是连接国内国际市场的重要纽带。未来绿地香港不仅要有商业模式的创新，也不排除未来进一步注资和并购的可能性。

绿地香港主业正逐步由房地产业向金融等拓展，今年初绿地已提出建设“3+1”的金融产业生态圈，即三大基金＋房地产互联网金融平台。而今日成立的绿地金服正是该平台的载体，绿地金服计划在三年内实现平台交易量突破1,000亿元人民币，注册用户突破300万。

绿地金服总裁杨晓冬表示，公司将打造涵盖理财投资、社交金融及社区金融在内的互联网平台，希望能成为国内房地产互联网投融资平台的领军者。除已推出的地产宝产品外，公司计划近期推出的产品系列包括置业宝、社区宝等，置业宝主要是首付款投融资服务、购房优惠认购权凭证服务。

杨晓冬曾担任美国富达投资全球副总裁，以及平安陆金所副总裁。他说，作为全球最大的房地产企业，绿地的优势是巨大存量和未来的增量资产，这些可将是绿地金服平台的重要资产来源，而绿地在房地产丰富的经验也可以提供完善的风控和定价能力。另外，绿地拥有的1,500万目标客户群及3,000多名置业顾问，也将为公司的互联网平台的迅速铺开奠定基础。

陈军还介绍称，绿地金服将与平安陆金所在资产提供方面展开合作，未来绿地金服的产品将在陆金所平台挂牌。绿地金服将在保险产品上与国内首家互联网保险公司众安保险展开深度合作，在不良资产的处理上与东方资产国际展开一些合作。