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市场报道 | 2015年 5月 27日 星期三 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市下跌油价回升，美元涨势停滞

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* 美元/日圆下跌0.17%，欧元/美元上涨0.35%，澳元/美元升0.28%，新西兰元/美元回升0.41%

* 日股日经指数收高0.17%，港股恒生指数午后跌0.69%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.88%，美国公债收益率2.1407%，布兰特原油涨0.64%

* 日本财相麻生太郎称，不希望汇率过度波动

* 美国里奇蒙联储总裁拉克尔重申6月是开始考虑加息的合理时间

* 希腊与债权方淡化对下周可能出现违约的担忧 (完)

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