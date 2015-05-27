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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 14:17 BJT

韩国汇市：韩元/美元收低0.4%，盘中触及3月31日以来低位

路透首尔5月27日 - 韩元/美元 周三收低0.4%至1,105.5，盘中一度跌至1,109.3，为3月31日以来最低盘中水准。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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(编译 艾茂林; 审校 于春红)
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