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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 14:25 BJT

修正-日本股市：日经指数连涨第九日，但涨幅因美国升息预期而受限

(修正：将电头修正为“东京”)
    路透东京5月27日 - 日本股市日经指数周三在振荡交投中小升，涨势
延续至第九日，但涨幅在美国公布乐观数据后受限，因乐观的美国数据令
人愈发担心美国升息时间可能早于预期。
    
    日经指数 收高0.2%至20,472.58点，盘中在平盘上下震荡。
    
    该指数连涨第九日，为8月末以来最长连涨期。
    
    东证股价指数(Topix) 升0.1%至1,661.33点，JPX-日经400指
数 升0.1%至15,020.90点。(完)
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