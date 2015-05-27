版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 14:42 BJT

国际油市：油价反弹，因预期美国原油库存连续第四周减少

路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料减少200万桶。过去数周美国原油和油品库存下降，暗示美国石油需求强劲，从而支撑了油价。

Energy Aspects分析师在报告中称，“如果全球需求持续意外上升，柴油能够维持住价格，那么原油价格将上涨，”

但投资者开始对布兰特原油获利了结，因对冲基金和基金经理连续第二周下调对油价上涨的押注。

BMI Research分析师在报告中称，“进一步削减这些押注，油价将少掉一个重要支撑。”

“油价走势巩固了我们的观点，即今年下半年油价仍倾向于下跌，”BMI称，并补充道，他们预计今年布兰特原油均价将为每桶59美元。

投资者仍对石油供应充足较为谨慎，因沙特阿拉伯及伊拉克将出口量维持在纪录高位附近，而且石油输出国组织(OPEC)料将在6月5日会议上维持产量不变。

美国石油协会(API)将于周三2030GMT公布库存数据。能源资料协会(EIA)将于周四1500GMT公布。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 杜明霞/于春红; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐