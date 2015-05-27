国际油市：油价反弹，因预期美国原油库存连续第四周减少

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料减少200万桶。过去数周美国原油和油品库存下降，暗示美国石油需求强劲，从而支撑了油价。
Energy Aspects分析师在报告中称，“如果全球需求持续意外上升，柴油能够维持住价格，那么原油价格将上涨，”
但投资者开始对布兰特原油获利了结，因对冲基金和基金经理连续第二周下调对油价上涨的押注。
BMI Research分析师在报告中称，“进一步削减这些押注，油价将少掉一个重要支撑。”
“油价走势巩固了我们的观点，即今年下半年油价仍倾向于下跌，”BMI称，并补充道，他们预计今年布兰特原油均价将为每桶59美元。
投资者仍对石油供应充足较为谨慎，因沙特阿拉伯及伊拉克将出口量维持在纪录高位附近，而且石油输出国组织(OPEC)料将在6月5日会议上维持产量不变。
美国石油协会(API)将于周三2030GMT公布库存数据。能源资料协会(EIA)将于周四1500GMT公布。(完)
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(编译 杜明霞/于春红; 审校)
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* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。