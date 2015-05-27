《路透晚报》--5月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月份工业企业利润受投资收益拉动同比增2.6%，得益于股市大涨

火爆的股市行情令中国部分行业投资收益大增，4月份规模以上工 业企业利润同比增长2.6%，扭转了上月跌势。数据显示，4月工业利润同比增加额中，投资 收益的贡献高达96.5%。

--中国经济：财政部与亚行完成塔城边境城镇项目谈判，总投资17.29亿元

中国财政部周三宣布，完成与亚洲开发银行完成新疆塔城边境城镇发展项目谈判，项目总投资约17.29亿元人民币，拟利用亚行贷款1.5亿美元，其余资金由地方配套解决。

--投行观点：中国今年一季度每周诞生一名亿万富豪，财富创造速度将放慢--瑞银

国际投行瑞银近日联合普华永道发布2015年亿万富豪报告指出，未来5到10年内，亚洲亿万富豪的财富将超过美国。在全球白手起家的亿万富豪所创造的财富中，亚洲贡献了36%，首次超过欧洲。今年一季度，中国几乎每星期就有一名新的亿万富豪诞生，但财富创造时期很快将会放慢脚步。

【金融】

--中国证券：上证所等与德意志交易所组合资公司，建离岸人民币产品交易平台

上海证券交易所周三证实与中国金融期货交易所及德意志交易所集团，就共同建设离岸人民币金融工具交易平台达成战略合作协议，三方计划在德国成立合资公司，公司主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品。

--中国金融：一季度信保累计实现承保金额1,179亿美元，同比增长11.5%

根据中国出口信用保险公司消息，今年一季度中国出口信用保险覆盖面继续扩大，中国信保累计实现承保金额1,179亿美元，同比增长11.5%。其中对“一带一路”沿线国家承保312亿美元，同比增长17.4%。

--中国房地产：一线城市首套房贷利率走低，量价齐升局面短期持续--融360

第三方调研机构--融360金融搜索平台日前发布报告显示，自5月11日央行降息0.25个百分点后，今年5月份，中国一线城市首套房贷款利率接近历史低位，二套房贷款利率也出现了松动迹象。预计一线城市回暖势头将更加强劲，成交量上涨将进一步推高房价。

--中港个股：工行称与智利最大铁矿石生产商太平洋矿业公司签合作协议

以市值计全球第一大银行--中国工商银行周三称， 与智利最大的铁矿石生产商--太平洋矿业公司签署金融服务合作备忘录，就智利诺德铁矿的扩建和销售开展合作。

【固定收益】

--中国债市：发改委全面放宽城投企业发债条件，未来供给量将明显增加

中国国家发展和改革委员会周三称，放宽城投类企业债发行条件，包括资产负债率要求等，并提出鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资，同时还将支持县域企业发行企业债券融资。

--中国债市动态：现券暂止颓势，新发国债需求不错关注午后二级表现

中国银行间债市周三早盘现券暂止颓势，收益率小幅回落，IRS亦小幅下行；昨日午后国债期货大跌一度令市场人气略显恐慌，甚至还有利空传言浮现，不过隔夜消息面平静，市场情绪也有所平复，且中午招标的五年国债需求不错，关注午后二级市场能否延续回暖走势。

--中国货币市场：需求升温而供给无虞，预期较为乐观不排除小波动

中国银行间市场周三早盘14天以内回购利率变动微弱。受跨新股发行等因素影响，资金需求有所升温，但供给无虞整体较为平衡。稍长期限方面，六个月和一年期Shibor跌幅相对略多。

--新债招标：中国湖北省三、五、七年地方债利率落在投标下限--业内人士

业内人士周三透露，湖北省下午招标的四期地方政府一般债券，其中三、五和七年期固息债中标利率均落在投标区间下限，10年债也仅比投标下限高1个基点(bp)。

--新债招标：中国五年国债中标利率低于预期，获1.2亿元追加认购

中国财政部周三公告称，上午招标发行的五年期固息国债，中标利率为3.10%；低于此前3.14%的市场预测均值。该期债并获1.2亿元人民币的追加认购，最终发行301.2元。

【外汇】

--人民币汇率：美国财政部高官称，中国必须推进人民币汇率改革

美国财政部高级官员周二称，中国必须推动人民币自由化进程，才能令人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子。

--银行观点：人民币汇率已不再被低估--中银香港

中银香港周三报告认为，当前人民币汇率机制尚还有不少可优化的空间，但汇率的确已不再被低估。

--离岸人民币：人民币成为亚太地区与中港跨境支付最大货币--SWIFT

环球银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，在亚太地区，人民币已成为与中国大陆和香港进行支付的最常使用货币。2012年时，人民币排名仍远远落在第五位。

--中国汇市：人民币延续小幅下跌，客盘交投均衡市场风平浪静

人民币兑美元即期周三继续小幅下跌，中间价连三日下行至近一月新低。交易员称，市场延续近期淡静的市况，客盘相对比较均衡，大行也没有什么明显方向性的操作，汇价继续区间窄幅震荡。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾七年新高，大盘维持强势震荡

中国股市沪综指周三收升，再创逾七年新高，且为连续第七日上涨。分析师称，今天受利好消息影响，大盘维持强势震荡格局，指数在5,000点整数关口前调整蓄势，但下周新股申购可能影响市场上涨节奏。

--全球金融：富时推出纳入中国A股的过渡指数，初始权重为5%

全球最大指数公司之一富时罗素(FTSE Russell)表示，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。

--投行观点：全球互惠基金对中国股票持仓比重降至五年低位--汇丰

投行汇丰的报告称，全球互惠基金对中国股票的持仓比重降至五年低位，因中国股市升势快于基金入市速度。

--中国证券：广发海通提高融资融券担保比例，南京证券控制持股集中风险

在A股市场近日持续上涨之后，中国一些券商开始对其融资融券业务进行适度调整，以降低其业务风险。广发证券和海通证券均调整融资融券的担保比例，而南京证券则出台新规定，控制信用帐户中持股过于集中的风险。

--中港个股：紫金矿业斥7.1亿美元购海外两矿山股权，拟增发筹资百亿元

中国黄金开采商--紫金矿业周三公告称，拟斥资7.1亿美元收购海外两矿山项目股权，并计划定向增发募资至多100亿元人民币，为这两个项目及刚果（金）一铜矿建设等项目筹集资金。

--中国能源：长庆油田发现国内首个亿吨级大型致密油田--中石油集团

中国石油天然气集团称，集团旗下长庆油田在陕北姬塬发现中国首个亿吨级大型致密油田---新安边油田，提交致密油探明地质储量1亿吨。 (完)