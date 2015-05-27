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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 14:43 BJT

日本个股：索尼手机业务主管称，将调整售价及降成本来因应美元走强

路透5月27日 - 日本电子业巨擘索尼 旗下手机业务主管Hiroki Totoki周三表示，他计画藉由调整手机售价及降低成本来因应美元兑日圆走强。

Totoki警告称，对于获利而言，汇率波动所带来的冲击可能要比产业竞争来得大。

“我们正见到美元走强，受到汇率冲击，我们希望通过定价及降低营业开支来控制亏损，”Totoki在东京召开的投资人会议上表示。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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