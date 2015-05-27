台湾债市：10年券殖利率续创逾一个月低位，因空单回补及气氛偏多

* 104/5R殖利率续创逾一个月低位，因空单回补 * 气氛虽偏多，但短线可能跌深反弹 路透台北5月27日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三第二日收低，续创 逾一个月低位。交易员指出，因空单回补积极，在市场气氛偏多之下，吸引券商进行短线交易，交易量明显增 加。 交易商认为，在筹码集中、市场气氛偏多状况下，空方发挥空间料将有限，虽然短线殖利率因跌多可望反 弹修正，但因上方仍有买盘等候承接，预料弹升幅度有限。 〞有人先前布空单，但没有标到，交割前必须回补，不得不硬着头皮买入。〞一证券商交易员说。 但交易员指出，早盘殖利率开低后，市场追价意愿并不强，但卖压也不重，使得殖利率大概就在1.52%附 近整理。 一票券公司交易员表示，今天台债多少反应昨晚美债走多，但因追价力道有限，明天殖利率就有机会反弹 。 美国长期公债收益率周二走低，有望录得逾一周最大单日跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在 年内升息的预期提振美元走强。 而在五年券方面，券商交易员说，可能是先前对利空反应不太，最近即使市场气氛偏多，但殖利率也不太 动。 交易员预估，明日五年债104/9期 发行前交易殖利率主交投区间暂看在1.010-1.020%；10年 增额券104/5R期料在1.53%-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.45 1.0120 1.0100-1.0170 50.0 10 104/5R -1.22 1.5233 *1.5130-1.5290 103.0 *表创该券交易以来殖利率低位 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月27日(三): 美国4月建筑许可年率修正值、美国Markit综合采购经理人指数(PMI)5月初值、日本4月零售销售、里奇蒙 联邦储备银行总裁拉克尔发表演说、七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)、加拿大央行宣布关键政 策利率决定。 5月28日(四): 中国1-4月规模以上工业企业利润、欧元区5月企业景气指数、美国4月成屋待完成销售指数、日本4月所有 家庭支出、就业数据、日本4月全国CPI、5月东京CPI、日本4月工业生产初值、美国旧金山联邦储备银行总裁 威廉姆斯发表讲话、20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会 议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说。 5月29日(五): 中国4月货物和服务贸易、欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5 月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5233 5 104/9 1.0120 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 董永年/杨淑祯)