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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 15:14 BJT

全球金市：金价守在两周低点附近，因美联储加息预期强化

“我认为美联储今年至少会升息一次，可能在9月，”辉立期货分析师Howie Lee指出。

虽然近期数据显示美国经济活动回暖，走出第一季的低潮，但Lee表示，整体情况仍然疲软，美联储可能需要更多证据，才会开始升息。

“对于美国经济可能有一些缺乏根据的乐观信心，我认为我们还需要看到几个月的强劲数据，才能确定经济反弹到位，”他称。

衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。

INTL FCStone分析师Edward Meir指出，投资人可能过度提早反映美国经济强劲复苏，下一个关键数据将是周五的第一季国内生产总值(GDP)修正值，数据可能显示GDP下滑，而非初估值的成长0.2%。

美国6月期金 小升0.2%，至每盎司1,189.30美元。

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价格 变动 涨跌% 今年以来涨跌%

现货金 1189.65 3.10 +0.26 0.52

现货银 16.75 0.04 +0.24 6.96

现货铂金 1128.00 5.00 +0.45 -5.99

现货钯金 787.00 10.00 +1.29 -0.72

COMEX期金 1189.30 2.40 +0.20 0.44

COMEX期银 16.78 0.03 +0.20 7.57

汇率

欧元/美元 1.0915

美元/日圆 122.91

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王洋/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
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