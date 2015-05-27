全球金市：金价守在两周低点附近，因美联储加息预期强化

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
“我认为美联储今年至少会升息一次，可能在9月，”辉立期货分析师Howie Lee指出。
虽然近期数据显示美国经济活动回暖，走出第一季的低潮，但Lee表示，整体情况仍然疲软，美联储可能需要更多证据，才会开始升息。
“对于美国经济可能有一些缺乏根据的乐观信心，我认为我们还需要看到几个月的强劲数据，才能确定经济反弹到位，”他称。
衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。
INTL FCStone分析师Edward Meir指出，投资人可能过度提早反映美国经济强劲复苏，下一个关键数据将是周五的第一季国内生产总值(GDP)修正值，数据可能显示GDP下滑，而非初估值的成长0.2%。
美国6月期金 小升0.2%，至每盎司1,189.30美元。
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价格 变动 涨跌% 今年以来涨跌%
现货金 1189.65 3.10 +0.26 0.52
现货银 16.75 0.04 +0.24 6.96
现货铂金 1128.00 5.00 +0.45 -5.99
现货钯金 787.00 10.00 +1.29 -0.72
COMEX期金 1189.30 2.40 +0.20 0.44
COMEX期银 16.78 0.03 +0.20 7.57
汇率
欧元/美元 1.0915
美元/日圆 122.91
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王洋/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。