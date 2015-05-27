主要国家经济指标预测--5月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲资本支出 第一季 -2.4% -2.2% 建筑类支出 -2.5% -2.6% 机械类支出 -1.2% -1.3% 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.5% +1.0% (较上年同期) -0.6% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差25.25 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- +2.5% 0800 意大利企业信心指数 5月 正104.5 正104.1 0800 意大利消费者信心指数 5月 正108.3 正108.2 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +1.0% -0.9% (较上年同期) -- +3.7% 0900 欧元区企业景气指数 5月 正0.35 正0.32 经济景气指数 正103.5 正103.7 工业景气指数 负3.0 负3.2 服务业景气指数 正6.7 正6.7 消费者信心指数 负5.5 负4.6 消费者通胀预期指数 -- 正0.7 生产者通胀预期指数 -- 负2.9 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月23日当周 27.0 27.4 四周均值(万人) -- 26.625 续请失业金人数(万人) 5月16日当周 220.8 221.1 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% +0.3% (较上年同期) -- -1.8% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 4月 +0.9% +1.1% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 正76 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +11.0% 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.1% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 正4 正4 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -0.7% +2.4% (较上年同期) +3.1% -10.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +0.2% +2.2% 全国整体CPI -- +2.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +0.1% +0.4% 东京地区整体CPI -- +0.7% 2330 日本求才求职比 4月 1.15 1.15 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本工业生产 4月初值 +0.8% -0.8% 一个月预估值 -- +2.1% 两个月预估值 -- -0.3% 5月28日-6月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +4.7% +5.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑完工 第一季 -2.4% -1.5% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 正10.2 正10.0 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 4月 正1.25 -- 0645 法国消费者信心指数 5月 正93 正95 -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 114 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 399.9 -- 再融资指数 1,537.8 -- 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%(完)