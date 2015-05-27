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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--5月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    0130 澳洲资本支出                               第一季       -2.4%     -2.2%
             建筑类支出                                          -2.5%     -2.6%
             机械类支出                                          -1.2%     -1.3%
    0600 德国进口物价(较前月)                          4月       +0.5%     +1.0%
                     (较上年同期)                                -0.6%     -1.4%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          4月         --  顺差25.25
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季         --      +2.5%
    0800 意大利企业信心指数                            5月     正104.5   正104.1
    0800 意大利消费者信心指数                          5月     正108.3   正108.2
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值   +0.4%     +0.3%
                              (较上年同期)                       +2.5%     +2.4%
    0830 英国企业投资(较前季)                     第一季初值     +1.0%     -0.9%
                     (较上年同期)                                  --      +3.7%
    0900 欧元区企业景气指数                            5月      正0.35    正0.32
                经济景气指数                                   正103.5   正103.7
                工业景气指数                                     负3.0     负3.2
                服务业景气指数                                   正6.7     正6.7
                消费者信心指数                                   负5.5     负4.6
                消费者通胀预期指数                                 --      正0.7
                生产者通胀预期指数                                 --      负2.9
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          5月23日当周        27.0     27.4 
                         四周均值(万人)                              --   26.625  
                   续请失业金人数(万人)        5月16日当周       220.8    221.1 
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月        -0.1%    +0.3%
                              (较上年同期)                           --    -1.8%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                4月       +0.9%    +1.1%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    6月         --       正76
    2245 新西兰建筑许可                                4月         --     +11.0%    
    2300 韩国工业生产(较前月)                          4月         --      -0.4%
                     (较上年同期)                                  --      -0.1%
             服务业产出(较前月)                                    --      -0.4%
    2305 英国GfK消费者信心指数                         5月         正4       正4
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      4月        -0.7%    +2.4%
                     (较上年同期)                                 +3.1%   -10.6%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   4月        +0.2%    +2.2%
             全国整体CPI                                           --      +2.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               5月        +0.1%    +0.4%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.7%
    2330 日本求才求职比                                4月         1.15     1.15
             失业率                                                3.4%     3.4%
    2350 日本工业生产                               4月初值       +0.8%    -0.8%
             一个月预估值                                          --      +2.1%
             两个月预估值                                          --      -0.3%     
    
    5月28日-6月5日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月       +0.3%     +1.0%
                           (较上年同期)                          +4.7%     +5.2%   
     
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值    预估值
    
    0130 澳洲建筑完工                               第一季       -2.4%     -1.5%
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         6月      正10.2    正10.0
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     4月      正1.25       --
    0645 法国消费者信心指数                            5月        正93      正95
     --  美国建筑许可年率(万户)                  4月修正值         114       --
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周       399.9       --
             再融资指数                                        1,537.8       --
    1400 加拿大央行利率决议                             --       0.75%      0.75%(完)

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