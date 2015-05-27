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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 15:26 BJT

中国新债：农发行下周一将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海5月27日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(6月1日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。

上述三期债为该行今年第11期 、第九期 以及第10期 的增发债。票面利率依次是3.29%、3.99%和3.94%。

具体发行条款如下：

2015第11期、第九期和第10期增发债

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招标规模上限 1/3年：80亿元；5年：40亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

招标时间 6月1日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月27日

起息日 1年：4月29日；3年：4月22日；5年：4月23日

发行期 6/2-6/3

上市日 1年：6月5日；3/5年：6月9日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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