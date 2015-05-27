中国新债：农发行下周一将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透上海5月27日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(6月1日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
上述三期债为该行今年第11期 、第九期 以及第10期 的增发债。票面利率依次是3.29%、3.99%和3.94%。
具体发行条款如下：
2015第11期、第九期和第10期增发债
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招标规模上限 1/3年：80亿元；5年：40亿元
期限/计息方式 1/3/5年固息
招标时间 6月1日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月27日
起息日 1年：4月29日；3年：4月22日；5年：4月23日
发行期 6/2-6/3
上市日 1年：6月5日；3/5年：6月9日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。