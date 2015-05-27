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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:27 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收涨尽收昨日失地，受大行结汇需求推升

* 人民币收复昨日失地
    * 中间价连三日下行至近一月新低
    * 大行结汇量趋强助人民币扭转早盘跌势

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周三一举收复早盘与昨日失地，与三
连跌至近一个月新低的中间价逆向。交易员称，早盘人民币走贬一度引发做多美元的投机盘
，但尾市中资大行大额结汇，扭转人民币跌势。
    
    随着近期美元指数 一波上攻走势，人民币中间价顺势连续走弱，并带动早盘即期
汇率贬值。市场预期，短期人民币升值动能不强，汇价落入6.19-6.22元区间震荡局面仍将
延续。
    
    “早上USD/CNY是在高位，所以早上市场上还是有一波投机盘，”一外资行交易员表示
，“但是我觉得市场真实的力量还是在客户的结汇，当那些投机力量没有购汇flow的支持，
（美元价格）拉不上去，下来破了6.2050、6.2040一波就下来了。” 
    
    他并认为人民币要打破目前区间震荡局面，可能需国际美元走出一轮急升行情，例如美
联储将升息时点由市场预期的9月份提前至6月，或欧元兑美元快速跌至1.05甚至平价水平。
届时离岸与在岸人民币价差有望扩大，套利交易或驱动境内人民币走贬。
    
    另一股份行交易员稍早表示，早盘市场风平浪静交投清淡，“很多交易员都去看股票了
，不看市场了，没什么可看的。”
    
    而最近国际上对人民币汇率的评估出现分歧，未让淡静的人民币汇率即期市场掀起波澜
。美国财政部高级官员周二指出，美国最近评估结果认为人民币仍被明显低估，并敦促中国
推进汇率改革。而之前国际货币基金组织（IMF）最新评估则认为，人民币在过去一年里实
际有效汇率大幅升值，使得当前的人民币币值不再被低估。

    全球汇市方面，欧元和日圆周三重新站稳脚跟，之前一周的跌势将美元推升至逾一个月
高位，并重燃美元长期上涨的信心。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
                                             今日             上日       升贬
             即期成交价格                   6.2014           6.2040      0.04%
                   中间价                   6.1198           6.1172     -0.04%
             成交额                       128亿美元                        
                                                                           
  日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.41% (上限±2%)       日高       日低
                 日内波动幅度(pips)           51             6.2010     6.2061
             2015年来即期升贬值幅度         0.04%                               
           1年期美元/人民币掉期升水          1390                          
                                                                       
                                                                           
                                             今日             上日         
              1年期NDF                   6.2480/6.253        6.2500        
                      CNH即期           6.2025/6.2049        6.2080        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽)
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