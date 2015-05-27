更新版 1-中国汇市：人民币收涨尽收昨日失地，受大行结汇需求推升

* 人民币收复昨日失地 * 中间价连三日下行至近一月新低 * 大行结汇量趋强助人民币扭转早盘跌势 (新增收盘报价和评论) 路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周三一举收复早盘与昨日失地，与三 连跌至近一个月新低的中间价逆向。交易员称，早盘人民币走贬一度引发做多美元的投机盘 ，但尾市中资大行大额结汇，扭转人民币跌势。 随着近期美元指数 一波上攻走势，人民币中间价顺势连续走弱，并带动早盘即期 汇率贬值。市场预期，短期人民币升值动能不强，汇价落入6.19-6.22元区间震荡局面仍将 延续。 “早上USD/CNY是在高位，所以早上市场上还是有一波投机盘，”一外资行交易员表示 ，“但是我觉得市场真实的力量还是在客户的结汇，当那些投机力量没有购汇flow的支持， （美元价格）拉不上去，下来破了6.2050、6.2040一波就下来了。” 他并认为人民币要打破目前区间震荡局面，可能需国际美元走出一轮急升行情，例如美 联储将升息时点由市场预期的9月份提前至6月，或欧元兑美元快速跌至1.05甚至平价水平。 届时离岸与在岸人民币价差有望扩大，套利交易或驱动境内人民币走贬。 另一股份行交易员稍早表示，早盘市场风平浪静交投清淡，“很多交易员都去看股票了 ，不看市场了，没什么可看的。” 而最近国际上对人民币汇率的评估出现分歧，未让淡静的人民币汇率即期市场掀起波澜 。美国财政部高级官员周二指出，美国最近评估结果认为人民币仍被明显低估，并敦促中国 推进汇率改革。而之前国际货币基金组织（IMF）最新评估则认为，人民币在过去一年里实 际有效汇率大幅升值，使得当前的人民币币值不再被低估。 全球汇市方面，欧元和日圆周三重新站稳脚跟，之前一周的跌势将美元推升至逾一个月 高位，并重燃美元长期上涨的信心。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2014 6.2040 0.04% 中间价 6.1198 6.1172 -0.04% 成交额 128亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.41% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 51 6.2010 6.2061 2015年来即期升贬值幅度 0.04% 1年期美元/人民币掉期升水 1390 今日 上日 1年期NDF 6.2480/6.253 6.2500 CNH即期 6.2025/6.2049 6.2080 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽)