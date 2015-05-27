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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 15:40 BJT

《汇市简讯》技术图表显示美元/日圆可能重新上探123.33高位

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    * 美元/日圆由122.77反弹后，可能即将重新上探123.31/33高位
    * 123.31为海外市场高点，123.33为昨日高点
    * 现汇突破了月线图上从1990年拉出的长期趋势线位置122.60
    * 留意周线/月线若收在此处上方，将是进一步上涨的讯号
    * 下一轮阻力为2007年7月/6月高点--123.67/124.41
    * 技术图表(link.reuters.com/xyz74w)
    (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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