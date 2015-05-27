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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 15:48 BJT

日本债市：公债未受日股走强影响，追随美债涨势

20年期公债收益率亦跌2.5个基点至1.185%。

10年期日债期货收涨0.36点，至147.59，为4月30日以来最高收位。

尽管日股日经指数再创15年新高，仍无碍日债上扬。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.090% -1.5 0.105%

10年期公债 0.390% -2.5 0.415%

20年期公债 1.185% -2.5 1.210%

30年期公债 1.460% -1.5 1.475%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.59 +0.36 147.23

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/杜明霞)
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