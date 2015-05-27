中国证券：上证所等与德意志交易所组合资公司，建离岸人民币产品交易平台

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透北京5月27日 - 上海证券交易所周三证实与中国金融期货交易所及德意志交易所集团 ，就共同建设离岸人民币金融工具交易平台达成战略合作协议，三方计划在德国成立合资公司，公司主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品。
上证所网站新闻稿称，根据协议，合资公司定名为“中欧国际交易所股份有限公司”，上证所、中金所和德意志交易所集团将按40%、20%和40%的比例分别持有新公司股权。合资公司的主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品，将在德国法兰克福注册成立，计划于2015年第四季度正式投入运作。
新闻稿并称，通过与德交所合作建设欧洲离岸人民币证券产品交易平台，可以在较短的时间内开发多样化的人民币证券产品，填补欧洲时区人民币证券市场的空白，为境外人民币资金提供更丰富的投资工具选择，有助于扩大对外开放程度和推动人民币国际化进程。
两名知悉计划的消息人士此前向路透透露，德意志交易所准备宣布一项与上海证券交易所、中国金融期货交易所的合资事业，主要目的是让欧洲投资人更容易接触中国股票及上市交易基金(ETF)。 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。