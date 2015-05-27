《路透晚报》--5月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第九日，但涨幅因美国升息预期而受限

日股日经指数周三在震荡交投中小升，涨势 延续至第九日，但涨幅在美国公布乐观数据后受限，因乐观的美国数据令 人愈发担心美国升息时间可能早于预期。日经指数收高0.2%至20,472.58点，盘中在平盘上下震荡。指数连涨第九日，为8月末以来最长连涨期。

--中国股市：沪综指收升续创逾七年新高，大盘维持强势震荡

中国股市沪综指收升，再创逾七年新高，且为连续第七日上涨。分析师称，今天受利好消息影响，大盘维持强势震荡格局，指数在5,000点整数关口前调整蓄势，但下周新股申购可能影响市场上涨节奏。沪综指收报4,941.71点，涨30.82点或0.63%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.51点。

--香港股市：跟随全球市场下跌，但资金流入憧憬限制跌幅

香港股市下跌，跟随海外市场跌势，但因预计北京方面将引导更多资金从大陆流向香港，港股跌幅有限。恒生指数下跌0.6%，收报28,081.21点。恒生国企指数下跌0.7%，收报14,701.88点。

--汇市：美元回落，之前受良好数据推动大涨

欧元和日圆重新站稳脚跟，美元兑欧元和一篮子货币回落。但美元回落，似乎主要是美元兑欧元在逾一周来涨逾0.05美元后的仓位重新调整。美元兑日圆周二高见123.33日圆，为2007年中以来高位，0856GMT，报123.03日圆，日内下跌0.03%。欧元兑美元上扬0.4%，报1.0916美元。

--欧元债市：二线国家公债收益率持稳，因希腊偿债时间忧虑缓解

欧元区评级较低的国家公债收益率微幅下跌，在本周开局动荡后持稳，因希腊与其欧洲债权人希望淡化希腊很快出现债务违约的忧虑。早盘意大利及西班牙10年期公债收益率下跌3个基点，分别报1.91%及1.84%。希腊10年期公债收益率持平于11.93%。德国10年期公债收益率上扬1个基点，至0.56%。

--国际油市：油价反弹，因预期美国原油库存连续第四周减少

原油期货上涨，继上日大幅下跌后收复部分跌幅，受美国原油库存可能连续第四周减少的预期提振。0900GMT，6月布兰特原油期货上升0.58美元至每桶64.30美元，美国原油期货上涨0.73美元至58.76美元。

--全球金市：金价守在两周低点附近，因美联储加息预期强化

现货金保持在两周低点附近，因乐观的美国数据强化了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或在今年升息的预期。0902GMT，现货金上涨至每盎司1,188.23美元。

--金属期市：伦铜上升并脱离四周低位，但美元走强令涨幅受限

伦敦期铜攀升，脱离四周低位，因投资者回补空仓，但美元走强令涨幅受限。美国数据改善支持美国很快升息的前景，推动美元上升。0903GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.25%，至每吨6,121.5美元。