中港个股：工行称与智利最大铁矿石生产商太平洋矿业公司签合作协议

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 周三称， 与智利最大的铁矿石生产商--太平洋矿业公司（简称“CAP”）签署金融服务合作备忘录，就智利诺德铁矿的扩建和销售开展合作。
工行新闻稿称，根据上述备忘录，CAP拟投资开发诺德铁矿，工行意向为其提供融资，并支持中资矿企参与工程承包和股权投资。
同时，工行也意向为CAP安排铁矿石出运前融资，并以工行控股的工银标准银行公众有限公司作为铁矿石购买商，提供包括大宗商品交易、风险对冲和商品融资在内的组合服务支持。
工行相关负责人表示，中拉经济优势互补为两国互惠发展创造了良好机遇，智利的市场空间和资源禀赋也为商业银行提供了大量业务机会。
CAP成立于1946年, 是智利最大的铁矿石生产商，具有铁矿石上游开采、中游冶炼、下游销售的全产业链运营体系。2013年，CAP铁矿石产量1,163万吨，销量1,286万吨，其中61%销往中国。
目前，工商银行的境外网络已拓展至全球42个国家和地区，同时，工行通过参股南非标准银行，间接覆盖非洲20个国家。
在拉美地区，工行阿根廷、巴西、秘鲁三家境外机构资产已达50亿美元，支持拉美地区“走出去”项目累计承贷38亿美元，储备项目14个，总投资额约200亿美元，涵盖核电、电信、海工、能源、矿产、农业等领域。(完) (记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。