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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 16:16 BJT

金属期市：伦铜上升并脱离四周低位，但美元走强令涨幅受限

中国经济前景平淡，难以为期铜带来助力。

瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider说，“即便是有些许改善的初步迹象...中国的宏观状况也不好。”

“唯一一个比较不确定的是供给面。这一点上给予铜一点优势。我们仍认为期铜短期(三个月)目标价为6,350美元，下半年存在升至6,700美元的空间。”

中国国家统计局的数据显示，4月中国工业利润增长2.6%，为去年9月来首次同比上升。

上海期锡 下跌1.9%，追随LME期锡 周二的跌势，因市场担忧缅甸的供给增加。(完)

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(编译 杜明霞/王洋; 审校 徐文焰/张明钧)
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