日本央行4月30日政策会议纪录显示，多数央行审议委员表示，消费者物价的风险偏向 于下行，因长期通胀预期、消费者支出及产出缺口存有不确定性。央行在此次会议上推迟实 现物价目标的时间，并暗示很多委员不能确定物价前景能否在今年稍晚刺激对进一步放松货 币政策的预期。 日本央行副总裁岩田规久男周三称，实现2%通胀率目标的时间比先前预期的“推迟一些 ”。但他表示，通胀基本趋势正在稳步改善，薪资也在上升，日本可能在4月开始的下个财 年上半年前后实现2%通胀率目标。 美联储公布的会议记录显示，四家联储银行继续说服联储上调贴现率，它们之前的多次 努力均未能成功。会议记录显示，在4月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨 斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。相反，明尼阿波利斯联 储总裁则要求将贴现率降至0.5%，以帮助实现联储设定的2%通胀目标。不过理事会选择与其 他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。 美联储副主席费舍尔称，联储在进行近10年来首次升息时，应当权衡对全球经济的影响 ，并且可以预见金融市场将由此产生的一些波动。费舍尔未在讲话中给出升息时间表，但清 楚地表明升息将近。 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，随着通胀走强以及经济料将摆脱第一季的疲 弱态势，6月是开始考虑加息的合理时间。拉克尔重申他的观点，认为美联储应考虑6月升息 ，但他强调自己尚未拿定主意，将继续评估经济数据。 前美联储主席贝南克表示，市场不应对中国经济放缓感到担忧，因为中国并无硬着陆风 险，并强调称美国升息应被视为美国经济的积极迹象。“我不知道何时(会加息)，但一旦加 息，将是好消息，而非坏消息，因为这意味着美国经济已经够强。” 欧洲央行管理委员会委员维斯科表示，尽管通缩疑虑已经缓解，欧洲央行仍必须继续执 行购买资产计画，以确保欧元区通胀回到目标水准。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.25% 2015年4月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 王洋)