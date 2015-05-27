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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 16:20 BJT

日本央行：2014财年获利较上年增39%，受助于所购公债票息收入--声明

路透东京5月27日 - 日本央行2014财年获利较上一年度增长39%，受助于所购大量公债的票息收入。

央行数据显示，2013财年的获利增幅为26%。

周三发布的声明中称，日本央行在截止3月的财年净利为1万亿(兆)日圆(81.3亿美元)，为2013年财年以来高点。

日本央行表示，截止2014财年末，其资产负债表中的政府公债规模为269.7万亿日圆，较上一财年上升36%。

一位央行官员称，日圆贬值帮助日本央行获利提高7,601亿日圆，为政府1998年修改央行监督法律后，汇率因素带来的最大增幅。(完)
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