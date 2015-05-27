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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月27日

路透香港5月27日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.79        
 982人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.96
 %，低于上交易日收盘的29.23%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.37      6.92      0.97                
 建设银行                                          6.76      7.94      1.06                
 中国银行                                          4.65      5.39      1.08                
 农业银行                                          3.87      4.34      1.11                
 招商银行                                         19.07     25.00      0.95                
 中信银行                                          7.83      6.86      1.43                
 交通银行                                          7.02      7.69      1.14                
 民生银行                                         10.69     11.24      1.19                
 中国人寿                                         38.26     39.10      1.22                
 中国平安                                         91.06    121.30      0.94                
 中国太保                                         35.49     42.80      1.04                
 中信证券                                         33.93     34.10      1.24                
 新华人寿                                         65.54     52.30      1.57                
 海通证券                                         28.71     25.15      1.43                
 华能国际                                         12.09     11.06      1.37                
 大唐发电                                          8.57      4.62      2.32                
 华电国际                                          9.59      9.69      1.24                
 中煤能源                                          9.33      4.89      2.39                
 中国神华                                         22.61     19.52      1.45                
 中国石油                                         13.35      9.60      1.74                
 兖州煤业                                         16.61      7.59      2.74                
 中国石化                                          8.10      7.11      1.42                
 上海石化                                         10.06      4.14      3.04                
 中海油服                                         28.52     15.04      2.37                
 仪征化纤                                         10.27      4.14      3.10                
 中国铝业                                         10.09      4.89      2.58                
 江西铜业                                         25.69     15.70      2.05                
 洛阳钼业                                         17.51      7.43      2.95                
 紫金矿业                                          5.76      3.48      2.07                
 马钢股份                                          6.48      3.13      2.59                
 鞍钢股份                                          7.81      6.71      1.46                
 重庆钢铁                                          5.29      2.52      2.62                
 海螺水泥                                         26.35     32.90      1.00                
 洛阳玻璃                                         18.64      6.95      3.35                
 京城机电                                         14.31      5.80      3.08                
 中联重科                                          8.72      5.97      1.83                
 金隅股份                                         13.04      9.39      1.74                
 中国国航                                         12.79      9.90      1.62                
 东方航空                                          9.66      6.20      1.95                
 南方航空                                         11.01      7.96      1.73                
 中国远洋                                         14.37      6.12      2.94                
 中海集运                                         10.11      3.86      3.27                
 中集集团                                         29.20     21.90      1.67                
 中海发展                                         12.50      6.49      2.41                
 宁沪高速                                          9.15     10.96      1.04                
 深高速                                           11.19      6.94      2.02                
 成渝高速                                          8.35      4.12      2.53                
 皖通高速                                         15.11      7.06      2.68                
 广深铁路                                          6.93      5.09      1.70                
 中国南车                                         29.45     15.00      2.45                
 中国交建                                         20.54     14.24      1.80                
 中国铁建                                         23.67     15.28      1.94                
 中国中铁                                         20.47     10.64      2.41                
 长城汽车                                         49.43     52.80      1.17                
 比亚迪                                           76.00     54.50      1.74                
 广汽集团                                         13.39      8.22      2.04                
 青岛啤酒                                         53.45     51.20      1.31                
 白云山                                           39.35     32.00      1.54                
 新华制药                                         16.10      8.35      2.41                
 海信科龙                                         14.25      7.99      2.23                
 南京熊猫                                         24.57     10.78      2.85                
 晨鸣纸业                                         11.59      6.17      2.35                
 上海医药                                         30.16     26.45      1.43                
 中兴通讯                                         33.69     27.65      1.52                
 东方电气                                         30.41     18.20      2.09                
 潍柴动力                                         32.88     29.15      1.41                
 东北电气                                          8.39      3.54      2.96                
 广船国际                                         70.42     39.15      2.25                
 经纬纺机                                         26.00     12.74      2.55                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         19.01      7.65      3.11                
 北辰实业                                          7.58      3.89      2.44                
 创业环保                                         16.73      8.53      2.45                
 中国中冶                                          9.63      4.21      2.86                
 金风科技                                         23.80     19.64      1.52                
 丽珠                                             94.50     66.90      1.77                
 万科                                             15.40     21.40      0.90                
 郑煤机                                           12.21      6.50      2.35                
 大连港                                            9.46      4.28      2.76                
 山东墨龙                                         15.37      5.78      3.32                
 浙江世宝                                         48.06     15.66      3.84                
 复星医药                                         32.46     31.70      1.28                
 光大银行                                          5.49      5.09      1.35                
 东江环保                                         67.29     45.20      1.86                
 上海电气                                         24.06      8.66      3.47                
 广发证券                                         28.83     26.20      1.38                
 
                                                                                                
                                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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