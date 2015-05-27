《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月27日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.79 982人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.96 %，低于上交易日收盘的29.23%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.37 6.92 0.97 建设银行 6.76 7.94 1.06 中国银行 4.65 5.39 1.08 农业银行 3.87 4.34 1.11 招商银行 19.07 25.00 0.95 中信银行 7.83 6.86 1.43 交通银行 7.02 7.69 1.14 民生银行 10.69 11.24 1.19 中国人寿 38.26 39.10 1.22 中国平安 91.06 121.30 0.94 中国太保 35.49 42.80 1.04 中信证券 33.93 34.10 1.24 新华人寿 65.54 52.30 1.57 海通证券 28.71 25.15 1.43 华能国际 12.09 11.06 1.37 大唐发电 8.57 4.62 2.32 华电国际 9.59 9.69 1.24 中煤能源 9.33 4.89 2.39 中国神华 22.61 19.52 1.45 中国石油 13.35 9.60 1.74 兖州煤业 16.61 7.59 2.74 中国石化 8.10 7.11 1.42 上海石化 10.06 4.14 3.04 中海油服 28.52 15.04 2.37 仪征化纤 10.27 4.14 3.10 中国铝业 10.09 4.89 2.58 江西铜业 25.69 15.70 2.05 洛阳钼业 17.51 7.43 2.95 紫金矿业 5.76 3.48 2.07 马钢股份 6.48 3.13 2.59 鞍钢股份 7.81 6.71 1.46 重庆钢铁 5.29 2.52 2.62 海螺水泥 26.35 32.90 1.00 洛阳玻璃 18.64 6.95 3.35 京城机电 14.31 5.80 3.08 中联重科 8.72 5.97 1.83 金隅股份 13.04 9.39 1.74 中国国航 12.79 9.90 1.62 东方航空 9.66 6.20 1.95 南方航空 11.01 7.96 1.73 中国远洋 14.37 6.12 2.94 中海集运 10.11 3.86 3.27 中集集团 29.20 21.90 1.67 中海发展 12.50 6.49 2.41 宁沪高速 9.15 10.96 1.04 深高速 11.19 6.94 2.02 成渝高速 8.35 4.12 2.53 皖通高速 15.11 7.06 2.68 广深铁路 6.93 5.09 1.70 中国南车 29.45 15.00 2.45 中国交建 20.54 14.24 1.80 中国铁建 23.67 15.28 1.94 中国中铁 20.47 10.64 2.41 长城汽车 49.43 52.80 1.17 比亚迪 76.00 54.50 1.74 广汽集团 13.39 8.22 2.04 青岛啤酒 53.45 51.20 1.31 白云山 39.35 32.00 1.54 新华制药 16.10 8.35 2.41 海信科龙 14.25 7.99 2.23 南京熊猫 24.57 10.78 2.85 晨鸣纸业 11.59 6.17 2.35 上海医药 30.16 26.45 1.43 中兴通讯 33.69 27.65 1.52 东方电气 30.41 18.20 2.09 潍柴动力 32.88 29.15 1.41 东北电气 8.39 3.54 2.96 广船国际 70.42 39.15 2.25 经纬纺机 26.00 12.74 2.55 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 19.01 7.65 3.11 北辰实业 7.58 3.89 2.44 创业环保 16.73 8.53 2.45 中国中冶 9.63 4.21 2.86 金风科技 23.80 19.64 1.52 丽珠 94.50 66.90 1.77 万科 15.40 21.40 0.90 郑煤机 12.21 6.50 2.35 大连港 9.46 4.28 2.76 山东墨龙 15.37 5.78 3.32 浙江世宝 48.06 15.66 3.84 复星医药 32.46 31.70 1.28 光大银行 5.49 5.09 1.35 东江环保 67.29 45.20 1.86 上海电气 24.06 8.66 3.47 广发证券 28.83 26.20 1.38 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。