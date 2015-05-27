《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月27日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:23时,1港元=0.799 85人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.09 10.15 2.11 南玻 17.98 10.31 2.18 深康佳 24.00 14.75 2.03 ST中华 24.48 11.10 2.76 ST中冠 50.00 22.50 2.78 深深宝 19.46 11.40 2.13 深华发 23.70 10.62 2.79 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.77 特力 24.85 15.20 2.04 飞亚达 24.90 13.80 2.26 一致药业 92.21 60.80 1.90 深深房 17.29 9.08 2.38 ST盛润 14.70 10.26 1.79 深南电 14.52 7.84 2.32 深纺织 18.00 10.87 2.07 方大集团 17.63 8.90 2.48 深国商 31.00 14.80 2.62 深赛格 16.92 9.16 2.31 宝石 14.03 8.96 1.96 小天鹅 24.18 22.15 1.36 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸业 11.59 6.86 2.11 ST珠江 17.11 10.30 2.08 美菱电器 9.74 7.02 1.73 大冷股份 20.54 12.65 2.03 粤电力 13.18 9.08 1.81 佛山照明 22.12 12.98 2.13 江铃汽车 40.93 38.73 1.32 沙隆达 18.91 10.96 2.16 苏常柴 13.13 7.31 2.25 威孚高科 38.10 35.48 1.34 古井贡酒 40.23 30.86 1.63 ST东海 13.12 8.02 2.05 长安汽车 23.70 21.29 1.39 京东方 4.94 3.84 1.61 鲁泰 15.82 12.50 1.58 本钢板材 7.39 4.50 2.05 张裕 53.98 36.82 1.83 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。