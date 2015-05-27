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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:04 BJT

《全球汇市》美元回落，之前受良好数据推动大涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0916 1.0873 +0.40 -9.76 1.2097

美元/日圆 123.04 123.08 -0.03 +2.81 119.68

欧元/日圆 134.30 133.84 +0.34 -7.23 144.77

美元/瑞郎 0.9477 0.9529 -0.55 -4.67 0.9941

英镑/美元 1.5400 1.5380 +0.13 -1.11 1.5573

美元/加元 1.2419 1.2432 -0.10 +6.89 1.1618

澳元/美元 0.7738 0.7734 +0.05 -5.26 0.8168

新西兰元/美元 0.7245 0.7229 +0.22 -7.08 0.7797

欧元/瑞郎 1.0343 1.0362 -0.18 -13.99 1.2026

欧元/英镑 0.7085 0.7065 +0.28 -8.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2542 9.2139 +0.44 -2.27 9.4688

美元/挪威克朗 7.7193 7.7505 -0.40 +3.31 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/于春红/龚芳/艾茂林/蔡美珍)
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