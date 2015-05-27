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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 16:54 BJT

香港个股：中金投集团引入中合担保为第二大股东，终场收涨11%

路透香港5月27日 - 中国中小企融资服务商--中国金融投资管理有限公司（中金投集团） 称，引入中合中小企业融资担保股份有限公司为第二大股东，双方并拟成立合资公司进一步发展国内短期融资服务。

中金投的声明称，拟向中合担保发行4股股份，相当于经扩后股本10.42%的股份，集资3亿港元，将用于发展互联网金融业务及一般营运资金。

公司并称，“借助中合担保优质的中小企业业务资源、主体评级等优势，不仅提高公司的业务管理和风险管理能力，也为公司未来包括在互联网金融在内的业务拓展和新市场开发带来良好预期。”

中合担保为中外合资的融资担保机构，是国务院利用外资设立担保公司的试点项目，主要股东包括中国进出口银行、摩根大通 、海航资本集团及宝钢集团等。

中金投表示，这次引入中合担保后，公司之专业金融机构股东包括中国东方资产管理和英国保诚 旗下M&G Investments等的持股超过18%。

该股周三盘中曾涨近28%，终场收升11.11%，报1港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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