香港个股：中金投集团引入中合担保为第二大股东，终场收涨11%

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 中国中小企融资服务商--中国金融投资管理有限公司（中金投集团） 称，引入中合中小企业融资担保股份有限公司为第二大股东，双方并拟成立合资公司进一步发展国内短期融资服务。
中金投的声明称，拟向中合担保发行4股股份，相当于经扩后股本10.42%的股份，集资3亿港元，将用于发展互联网金融业务及一般营运资金。
公司并称，“借助中合担保优质的中小企业业务资源、主体评级等优势，不仅提高公司的业务管理和风险管理能力，也为公司未来包括在互联网金融在内的业务拓展和新市场开发带来良好预期。”
中合担保为中外合资的融资担保机构，是国务院利用外资设立担保公司的试点项目，主要股东包括中国进出口银行、摩根大通 、海航资本集团及宝钢集团等。
中金投表示，这次引入中合担保后，公司之专业金融机构股东包括中国东方资产管理和英国保诚 旗下M&G Investments等的持股超过18%。
该股周三盘中曾涨近28%，终场收升11.11%，报1港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。