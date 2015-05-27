欧洲政经：西班牙谋求欧盟经济进一步整合，扩大欧洲央行职权--报载

标题新闻：3月批发库存数据公布后，高盛下修美第二季GDP成长预估至2.9%，上修首季预估至0.9%
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路透马德里5月27日 - 西班牙国家报(El Pais)周三引述首相办公室文件报导，西班牙已致函欧洲机构要求全面检讨该区域共同的经济政策，以期更完善地整合成员国。
西班牙要求提高劳工跨境工作的流动性，增强分担共同预算的财政联盟，以欧元债券的形式共同发行债券。首相办公室一名发言人士无法立即置评或予以确认。
据该报报导，在这份长达八页的文件当中，西班牙批评欧洲央行所扮演的角色，要求该行采取美联储的作风，将政策目标与经济成长及通胀挂钩，以免出现各个成员国失业率等指标出现分歧的情况。
欧洲央行周三拒绝予以置评。
“近年来对某些成员国来说，欧元政策的方向是不够的，”国家报指出，该份文件提倡部份国家应可承担较高的债务。
国家报报导，这份文件呼吁成员国就通胀、贸易收支及劳工成本，再度引用趋同的标准(convergence criteria)。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
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“商品价格继续下滑，特别是油价和金价，这无助于我们的货币。”南非标准银行首席汇市交易员Warrick Butler在报告中指出。
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