欧洲汇市：英镑兑欧元自两个半月高点下滑，市场静待女王讲话

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透5月27日 -
ING的外汇策略主管Chris Turner说：“焦点在今日英国女王的讲话，我们可能会获悉更多有关欧盟成员资格公投的细节-甚至可能是宣布的日期。”
欧元兑英镑 上涨0.2%至0.7082，从3月12日以来低点0.70645回升。英镑兑美元 上涨0.2%至1.5420，不过交易员表示，投资者逢高卖出英镑。
尽管如此，交易员表示若女王讲话能解除一部分英国就欧盟成员资格举行公投的不确定性，则英镑可能上涨，尤其是对欧元。
“新政府一直面临商界的压力，要求其及早举行公投以消除不确定性。上述不确定性对流入英国的企业投资产生了负面影响，”摩根士丹利分析师在一份报告中写道。
“我们认为消除不确定性将是对英镑的一个中长期利好因素。”
而对于希腊能否偿还国际金主贷款的担忧挥之不去，也可能惠及英镑。(完)
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(编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。