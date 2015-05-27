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市场报道 | 2015年 5月 27日 星期三 16:57 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元自两个半月高点下滑，市场静待女王讲话

路透5月27日 -

ING的外汇策略主管Chris Turner说：“焦点在今日英国女王的讲话，我们可能会获悉更多有关欧盟成员资格公投的细节-甚至可能是宣布的日期。”

欧元兑英镑 上涨0.2%至0.7082，从3月12日以来低点0.70645回升。英镑兑美元 上涨0.2%至1.5420，不过交易员表示，投资者逢高卖出英镑。

尽管如此，交易员表示若女王讲话能解除一部分英国就欧盟成员资格举行公投的不确定性，则英镑可能上涨，尤其是对欧元。

“新政府一直面临商界的压力，要求其及早举行公投以消除不确定性。上述不确定性对流入英国的企业投资产生了负面影响，”摩根士丹利分析师在一份报告中写道。

“我们认为消除不确定性将是对英镑的一个中长期利好因素。”

而对于希腊能否偿还国际金主贷款的担忧挥之不去，也可能惠及英镑。(完)

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(编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)
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