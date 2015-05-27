全球金融：花旗蝉联现汇交易市场霸主，欧洲银行业者溃退--杂志调查

路透伦敦5月27日 - 根据一份广受关注的产业排行榜，包括德意志银行、巴克莱及瑞银集团在内的欧系银行过去一年在外汇交易市场中占有率下滑，而花旗集团 等美国银行业者则是抢下业务。

根据欧洲货币杂志2015年外汇调查(Euromoney FX Survey 2015)，花旗仍霸占全球最大外汇交易银行的位置，市场占有率达16.1%，略高于一年前的16%。

德意志银行 及巴克莱 也仍旧分别位居第二及第三名，但市占率分别从去年的15.7%及10.9%降至今年的14.5%及8.1%。

瑞银集团 的排名从第四掉到第五，市占率从10.9%衰退至7.3%；汇丰控股 排名则从第五掉到第七，市占率从去年的7.1%降至5.4%。

欧洲竞争对手溃退之际，美国银行业者强势争地盘。

摩根大通 排名升至第四，市占率从5.6%升至7.7%；美银美林 排名升至第六，市占率则从4.4%升至6.2%。

欧洲货币杂志表示，过去一年内，电子执行的交易首度成为大宗，通过电子系统执行的交易占总交易量的53.2%，2014年时为47%，而2011年时为40%。

市场向电子交易靠拢，导致产业出现变化，银行业者面临调整业务模式的压力，将重心摆在强势领域，并缩减缺乏规模经济的项目。

外汇操纵丑闻缠身两年之后，加上1月时瑞郎出现30%的波动，导致许多银行重新评估其外汇业务，而传统上外汇业务一直是银行最大也是最可靠的获利来源。