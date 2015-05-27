全球金融：花旗蝉联现汇交易市场霸主，欧洲银行业者溃退--杂志调查

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透伦敦5月27日 - 根据一份广受关注的产业排行榜，包括德意志银行、巴克莱及瑞银集团在内的欧系银行过去一年在外汇交易市场中占有率下滑，而花旗集团 等美国银行业者则是抢下业务。
根据欧洲货币杂志2015年外汇调查(Euromoney FX Survey 2015)，花旗仍霸占全球最大外汇交易银行的位置，市场占有率达16.1%，略高于一年前的16%。
德意志银行 及巴克莱 也仍旧分别位居第二及第三名，但市占率分别从去年的15.7%及10.9%降至今年的14.5%及8.1%。
瑞银集团 的排名从第四掉到第五，市占率从10.9%衰退至7.3%；汇丰控股 排名则从第五掉到第七，市占率从去年的7.1%降至5.4%。
欧洲竞争对手溃退之际，美国银行业者强势争地盘。
摩根大通 排名升至第四，市占率从5.6%升至7.7%；美银美林 排名升至第六，市占率则从4.4%升至6.2%。
欧洲货币杂志表示，过去一年内，电子执行的交易首度成为大宗，通过电子系统执行的交易占总交易量的53.2%，2014年时为47%，而2011年时为40%。
市场向电子交易靠拢，导致产业出现变化，银行业者面临调整业务模式的压力，将重心摆在强势领域，并缩减缺乏规模经济的项目。
外汇操纵丑闻缠身两年之后，加上1月时瑞郎出现30%的波动，导致许多银行重新评估其外汇业务，而传统上外汇业务一直是银行最大也是最可靠的获利来源。
原本处于领先集团的苏格兰皇家银行 在这领域已经式微，其他欧洲银行也削减交易厅员工数量，致力于开发新业务模型，藉以因应一连串的新规定及外汇交易利润下滑。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。