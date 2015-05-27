台湾央行：外币结算平台日圆汇款将启动，银行可降低作业成本

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透台北5月27日 - 台湾央行副总裁杨金龙周三宣布，外币结算平台明天起开办跨境日圆汇款服务；届时不但可当天汇款、当天到汇，银行亦可降低作业成本，并解决小型银行不易与日本地区建立通汇关系的困境。
杨金龙说，”6月将纳入欧元，到时将同步开办境内、跨境的欧元汇款。〞
他还说，虽然澳币、纽西兰和加币等在台湾的汇款量不是很大，但这些货币加起来金额不小；因此，央行亦规划把这些重要的货币，变成一个杂币，并选出一家清算行。
根据台湾财金公司连续两天测试结果，透过外币结算平台汇款到日本当地的外汇清算系统，不到1分钟即到汇。
央行并指出，除银行可省成本外，对客户端而言，倘若透过日本瑞穗银行台北分行担任跨境日圆汇款代理行，可降低汇款成本；即中转的费用由约日圆2,000至20,000日圆，降低至免收或仅收2,000日圆。 为提升金融支付系统运作的效率，台湾央行自2013年3月1日开始营运的外币结算平台，目前已办理境内及跨境美元、人民币汇款、境内日圆汇款，并提供新台与美元、及美元与人民币、美元与日圆间交易的款对款同步收付机制。(完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/黄凯)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。