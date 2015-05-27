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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:27 BJT

台湾央行：外币结算平台日圆汇款将启动，银行可降低作业成本

路透台北5月27日 - 台湾央行副总裁杨金龙周三宣布，外币结算平台明天起开办跨境日圆汇款服务；届时不但可当天汇款、当天到汇，银行亦可降低作业成本，并解决小型银行不易与日本地区建立通汇关系的困境。

杨金龙说，”6月将纳入欧元，到时将同步开办境内、跨境的欧元汇款。〞

　 他还说，虽然澳币、纽西兰和加币等在台湾的汇款量不是很大，但这些货币加起来金额不小；因此，央行亦规划把这些重要的货币，变成一个杂币，并选出一家清算行。

　 根据台湾财金公司连续两天测试结果，透过外币结算平台汇款到日本当地的外汇清算系统，不到1分钟即到汇。

央行并指出，除银行可省成本外，对客户端而言，倘若透过日本瑞穗银行台北分行担任跨境日圆汇款代理行，可降低汇款成本；即中转的费用由约日圆2,000至20,000日圆，降低至免收或仅收2,000日圆。 　 为提升金融支付系统运作的效率，台湾央行自2013年3月1日开始营运的外币结算平台，目前已办理境内及跨境美元、人民币汇款、境内日圆汇款，并提供新台与美元、及美元与人民币、美元与日圆间交易的款对款同步收付机制。(完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/黄凯)
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