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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:19 BJT

台湾数据：4月景气对策信号转差至代表衰退的蓝灯，综合判断分数只16分

路透台北5月27日 - 台湾国家发展委员会周三指出，4月景气对策信号再转坏至代表衰退的蓝灯，综合判断分数剩16分。

国发会表示，景气领先、同时指标持续下跌，且跌幅逐渐扩大。主要因第一季全球经济成长不如预期，加上行动装置需求趋缓，影响出口及生产力道；市场信心调查也显示，目前厂商对景气看法已较前几个月保守，景气呈现转弱迹象。

上月的景气对策信号是黄蓝灯，综合判断分数是21分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为 (www.ndc.gov.tw/)

台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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